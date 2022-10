Ken Block est de retour. Le célèbre pilote de rallye américain, connu pour ses Gymkhana, s'est produit il y a quelques jours à Las Vegas dans un spectaculaire parcours urbain en solo.

Au volant d'un restomod électrique de l'Audi S1 des années 1980, conçu par Audi, il a parcouru les célèbres rues de la capitale des jeux d'argent, en passant notamment devant les répliques de la Tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe.

Rapide mais silencieuse

La vidéo publiée sur la chaîne de son équipe Hoonigan est immédiatement devenue virale sur YouTube. Tout commence avec Ken Block qui se dirige seul vers une véritable Audi Sport quattro S1 E2 Pikes Peak de 1987. Mais alors qu'il s'en rapproche, il tourne son regard vers un nouveau restomod inédit inspiré de celle-ci, mais complètement électrique : l'Audi S1 Hoonitron.

Il monte à bord, attache sa ceinture et, dans un silence total, commence un "Electrikhana" à très haute vitesse dans les rues de la ville, fermées à la circulation pour l'occasion. Dans des cascades, des dérives et des sauts spectaculaires, il traverse la ville pour atteindre le casino. Il entre dans le hall et fait plusieurs tours sur lui-même avant de sortir et de "s'envoler" vers un parking voisin.

La vidéo continue dans la même veine pendant une bonne dizaine de minutes, où Ken Block semble toujours plutôt détendu et confiant au volant de sa nouvelle voiture électrique venue Ingolstadt, avec ses deux moteurs et ses quatre roues motrices.

La vidéo complète

Un nouveau classique

Les fans de longue date de Ken Block se souviendront des nombreuses cascades similaires réalisées par le pilote de rallye au sein de plusieurs voitures thermiques, comme les Subaru ou encore les Ford, et ce, dans le monde entier.

Il s'agit de sa première performance de ce type en voiture électrique depuis qu'il s'est rapproché d'Audi, qui lui a notamment fourni il y a quelques mois une nouvelle RS e-tron, évidemment personnalisée.