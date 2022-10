Nous vous présentons ici le premier aperçu officiel de la BMW XM Label Red. Prévue pour être commercialisée à l'automne prochain, elle sera le véhicule de série le plus puissant que BMW ait jamais proposé. Et il devrait être assez évident de comprendre d'où vient le nom Label Red.

Nous disons qu'il s'agit de notre premier cliché officiel, car une image de la Label Red a fuité peu de temps après le lancement de la XM en septembre. En fait, le véhicule vu dans cette image partagée par BMW M sur Instagram semble identique à celui de la photo qui a fuité. Il n'y a qu'à voir la plaque d'immatriculation.

Bien que ce post soit explicite, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas concernant les changements par rapport à la XM standard. Nous savons que la Label Red développera une puissance de 750 chevaux (550 kilowatts) et un couple de 1 000 Nm, soit un peu plus que ce que BMW avait initialement annoncé lors du lancement de la XM. Cette puissance est fournie par un V8 biturbo de 4,4 litres associé à un moteur électrique, qui développe 653 ch (480 kW) et 800 Nm de couple en version standard.

Galerie: 2023 BMW XM

11 Photos

Nous savons également que la Label Red aura un look extérieur assez distinctif avec des garnitures rouges autour des fenêtres, dans la calandre et sur les roues. Si l'on considère que la Label Red bénéficie d'une augmentation substantielle de la puissance, d'autres améliorations mécaniques des systèmes de suspension et de freinage sont certainement possibles. Si l'on considère que la XM pèse un peu plus de 2 000 kg, une plus grande puissance de freinage n'est jamais une mauvaise chose.

Avec encore un an avant la commercialisation de la XM Label Red, il reste beaucoup de temps pour d'autres teasers et modifications du groupe motopropulseur. Nous garderons un œil sur BMW pour les dernières mises à jour.