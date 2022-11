Poids, puissance et traction - ce sont les trois facteurs les plus importants dans les courses d'accélération. Bien sûr, de nombreux autres paramètres contribuent également au résultat final des batailles en ligne droite entre deux voitures et c'est ce qui rend les drag races si passionnantes. Aujourd'hui, nous aimerions partager avec vous une course aussi courte qu'intéressante mettant en scène deux voitures de sport très différentes.

Cette vidéo de 1:30 minute provient de la chaîne Motorsport Magazine sur YouTube et nous emmène sur la piste où une BMW M4 CSL rencontre une Porsche 911 GT3 Touring. Les deux coupés de performance viennent d'Allemagne et ont tous deux des moteurs à six cylindres. Mais les similitudes entre les voitures de Munich et de Stuttgart s'arrêtent là. Voyons les chiffres.

La M4 CSL est équipée d'un moteur six cylindres en ligne biturbo qui, dans cette application, développe une puissance de pointe de 550 chevaux (410 kilowatts). C'est du moins le chiffre fourni par BMW, qui, d'après un récent test sur banc d'essai, est un peu conservateur. Le coupé pèse 1 625 kilogrammes, ce qui le rend plus lourd dans ce duo. Le couple maximal est de 650 Newton-mètres et la puissance est envoyée aux roues par une transmission automatique à huit rapports.

Face à elle, la 911 GT3 en version Touring utilise un moteur atmosphérique à six cylindres à plat de 4,0 litres développant 510 ch et un couple de 469 Nm. Ce moteur est peut-être moins puissant, mais il est nettement plus léger (1 490 kg). Dans la vidéo, nous ne voyons pas d'images de l'habitacle de la Porsche et nous ne pouvons pas confirmer si la voiture a une boîte manuelle à six vitesses ou une boîte à double embrayage à sept vitesses, mais à en juger par le son que nous entendons, il s'agit très probablement de la transmission PDK.

Comme vous pouvez le constater par vous-même à partir des chiffres ci-dessus, la course est assez serrée. La BMW a plus de puissance et de couple, mais elle est aussi plus lourde. La Porsche, quant à elle, a un limiteur de régime plus élevé et moins de poids à tirer sur la ligne de départ. Laquelle des deux remporte la course ? La réponse est dans la vidéo en haut de cette page.