Après une année 2022 morose, le marché automobile est reparti du bon pied en 2023. Dans la foulée de la hausse des immatriculations de près de 10 % en janvier, la tendance a été la même pour le mois de février avec une augmentation de 9,4%. En février 2022, elles avaient à l'inverse chuté de 13%.

AAA Data a ainsi enregistré 126 237 immatriculations de voitures neuves contre 115 383 un an plus tôt. En 2019, dernière année avant la crise sanitaire qui a bouleversé le marché automobile, 172 438 véhicules avaient été immatriculés au cours du mois de février.

Sur les deux premiers mois de l'année, le marché des voitures neuves est en croissance de 9,1 %, avec un total de 238 176 immatriculations. Autre signe positif : les ventes ont augmenté pour le septième mois consécutif en février, suivant la dynamique à la hausse de la seconde moitié de l'année 2022.

Certaines marques profitent plus que d'autres de cette hausse. Sur le deuxième mois de l'année, Skoda a vu ses ventes augmenter de 38 % (2 935 immatriculations), Nissan de 35,4 % (2 944 immatriculations) et Dacia de 33,9 % (11 900 immatriculations).

Les compactes ont représenté 14 % des immatriculations et ont progressé de 32 %. Les citadines progressent aussi (+25 % et 7 % du marché) ainsi que les SUV familiaux (+59 % et 7 % du marché).

Les ventes de véhicules d'occasion en baisse

Le marché de l'occasion est freiné par les difficultés d'approvisionnement en véhicules neufs, qui réduit le nombre de véhicules à mettre en vente, mais aussi par la mise en place des Zones à Faibles Émissions (ZFE) dans de nombreuses métropoles, venues compliquer la vente des modèles les plus polluants. Un total de 418 585 immatriculations de véhicules d'occasion a été mesuré en février, soit une baisse de 6,6 % sur un an.

Ces difficultés à renouveler les véhicules, également influencées par le contexte économique, entraîne aussi un vieillissement du parc automobile. Le parc roulant a été mesuré à 41,2 millions de voitures en 2022 (+0,3 % sur un an) mais l'âge moyen des voitures est passé à 11,3 ans, contre 11 ans en 2021. Les véhicules avec vignette Crit'Air 3, 4 ou 5 représentent encore 37% du parc, contre 39% l'année précédente.