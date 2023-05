La franchise de jeux vidéo Forza Motorsport recevra une nouvelle entrée dans la série de courses de simulation cette année. La pochette du jeu a été révélée, ce jeudi, dans un e-mail envoyé aux abonnés du Xbox Game Pass et il semble que General Motors soit mis en avant avec la Chevrolet Corvette E-Ray 2024 et la voiture de course Cadillac Racing V-Series.R LMDh ornant la couverture du jeu.

Turn 10 Studios présentera son jeu le 11 juin lors du Xbox Games Showcase, et d’autres informations comme le gameplay de carrière seront dévoilés deux jours plus tard. Espérons que c'est à ce moment-là que nous connaîtrons la date de sortie exacte du jeu, qui proposera une résolution en 4K et 60 images par seconde, pour Xbox Series X/S et PC.

Tout pour la course

Forza Motorsport sera lancé avec plus de 500 voitures, dont plus de 100 entièrement nouvelles pour le jeu. Il proposera également plus de voitures de course que n'importe quel titre précédent, offrant également 800 mises à niveau de personnalisation uniques. Turn 10 a également ajouté cinq nouvelles pistes qui incluent Hakone (Japon) ou encore Kyalami (Afrique du Sud) et peut-être même Mid-Ohio.

Le nouveau jeu de Forza est plus avancé que les cinquième, sixième et septième opus. La météo sera revue avec des réglages dynamiques de l'heure de la journée (une première pour la franchise) et des conditions de piste changeantes. Il proposera également de nouvelles aides à la conduite pour aider les joueurs malvoyants à découvrir les joies de Forza Motorsport et le système One Touch Driving pour ceux qui ont du mal à appuyer sur plusieurs boutons simultanément.

C'est la première fois que la Corvette E-Ray figure sur une couverture Forza. Elle a fait ses débuts plus tôt cette année en tant qu'hybride soit la toute première version électrifiée de la voiture de sport. Elle dispose d'un moteur V8 de 6,2 litres avec une puissance combinée de 655 chevaux, capable d'atteindre les 100 km/h en 2,5 secondes, comme une Formule 1. Elle peut parcourir le 400 mètres en départ arrêté en 10,5 secondes. Le moteur électrique monté à l'avant, qui donne à la Corvette la transmission intégrale, développe 160 ch.

La voiture de course Cadillac a également fait ses débuts plus tôt cette année, attaquant les pistes depuis fin janvier. Parmi les autres voitures à avoir honoré les couvertures précédentes, citons la Porsche 911 GT2 RS, la Ford GT, l'Audi R8, la McLaren P1, la Ferrari 458 et une poignée d'autres voitures de sport.