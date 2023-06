Le monde des supercars a atteint le point où il y en a pour tous les goûts. Certains aiment les gros moteurs à aspiration naturelle, tandis que d'autres optent pour de plus petites versions à turbocompresseur. Vous pouvez également préférer une machine entièrement électrique mais tant que la performance de la supercar est là, aucun de ces concepts n’est dérangeant.

Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle supercar ou d'une voiture de sport, cette nouvelle course en ligne droite pourrait vous être très utile. Trois bolides, et non des moindres, vont se mesurer les uns contre les autres mais il s’agit là de trois voitures très différentes. Mais avant de cliquer sur la vidéo de la course, voici quelques infos à savoir sur les concurrents en question : la Ferrari 296 GTB, la McLaren 765LT et la Porsche 911 GT2 RS.

Trois philosophie pour une victoire

Du côté de Maranello, la GTB (voir ci-dessus) embarque un V6 bi-turbo de 3,0 litres épaulé par un moteur électrique pour une puissance totale de 830 chevaux. Celle-ci est transmise aux roues arrière via une boîte automatique à double embrayage à huit rapports. La supercar pèse environ 1 570 kilogrammes dans cette configuration.

En face, McLaren apporte la 765LT (voir ci-dessus) avec son V8 bi-turbo de 4,0 litres générant 765 ch. C’est moins de puissance par rapport à la Ferrari, mais le modèle britannique est le plus léger du trio faisant pencher la balance à 1 339 kg. Tout comme la 296 GTB, la puissance est acheminée exclusivement vers les roues arrière.

Enfin, la supercar de Stuttgart n’est pas en reste. La Porsche 911 GT2 RS (voir ci-dessus) a un flat-six bi-turbo de 3,8 litres bon pour 700 ch. Toute cette puissance est envoyée aux roues arrière via une transmission à double embrayage à sept rapports. L’allemande affiche 1 470 kg sur la balance et est la plus chère du trio avec ses 405 000 € contre 315 377 € pour la Ferrari et 331 347 € pour la Mclaren. Il convient de mentionner que cette Porsche est équipé de mises à niveau de la part de Manthey-Racing.

À vos pronostics !