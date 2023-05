Les Porsche sont surtout connues pour leurs performances sur route et sur piste. Il y en a néanmoins quelques-unes qui sont également capables de grandes choses dans la boue et le sable à l’image de la 911 Dakar (un hommage aux 953 et 959 de la marque allemande qui ont remporté le Dakar en 1984 et 1986) qui a été dévoilé en novembre 2022. La voiture de sport, à édition limitée, affronte d’autres modèles Porsche dans une nouvelle course de ligne droite. Ce n'est pas une bataille ordinaire, cependant, car toute la petite famille va s’affronter en duel et se salir les jantes sur un sol humide en forêt.

Carwow a rassemblé une gamme assez impressionnante de Porsche dans sa dernière vidéo qui compte déjà plus de 1,2 million de vues sur YouTube. En plus de la 911 Dakar, les voitures suivantes sont également au départ : une 911 Carrera 4 GTS, le Macan GTS (voir ci-dessous), une Taycan Cross Turismo, un Cayenne E-Hybrid et le premier Cayenne S. L'objectif ? Carwow veut savoir "si la 911 Dakar peut vraiment leur faire mordre la poussière" ou dans ce cas précis, la boue.

Quelles performances sur le papier ?

Voyons ce que certains des concurrents de cette course ont à offrir. La Carrera 4 GTS, elle est équipée d'un moteur six cylindres à plat turbocompressé de 3,0 litres développe 480 chevaux qui sont transmis aux quatre roues via une boîte de vitesses automatique à huit rapports. La 911 Dakar est basée sur cette voiture et partage le même groupe moto-propulseur mais combiné avec une nouvelle suspension et des pneus tout-terrain sur mesure.

Vient ensuite le Macan avec son V6 bi-turbo de 2,9 litres délivrant 440 ch. La Taycan Cross Turismo tout électrique est également sur la piste boueuse avec deux moteurs électriques et 571 ch de puissance. Le concurrent le plus surprenant de cette vidéo est sans conteste la première version du Cayenne S mais il s'agit d'un exemplaire fortement modifié, doté d'un V8 de 4,5 litres développant 340 ch. N’oublions pas, également, le Cayenne E-Hybrid et son V6 turbo électrifié de 3,0 litres qui développe 462 ch.

À présent, il n’y a plus qu’à vérifier si Porsche fait autant du bon boulot avec la 911 Dakar qu’avec ses modèles de routes habituels…à moins que ces derniers, taillés pour le goudron, ne se découvrent une nouvelle nature.