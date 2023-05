Le coupé Mercedes-AMG GT 4 portes s'offre plusieurs révisions de styles pour les modèles à six cylindres. Les GT43 et GT53 ont une jupe avant redessinée qui s'inspire de la GT63 à moteur V8.

Selon les responsables d'Affalterbach, les prises d'air latérales et la prise d'air centrale imitent le profil d'une aile d'avion. Nous sommes d'avis que les voitures avaient un pare-chocs plus agressif avant cette mise à jour, mais chacun est libre de ses choix.

Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes (2023)

Mercedes modifie également certains des packs existants et introduit une nouvelle peinture appelée "blanc opalite métallisé".

À l'avenir, le coupé Mercedes-AMG GT 4 portes sera vendu avec un large éventail d'équipements de série, notamment un toit ouvrant électrique coulissant et un socle de recharge sans fil installé entre les sièges arrière.

En outre, le système d'infodivertissement MBUX a été mis à jour avec des écrans retravaillés spécifiques à AMG. Si vous optez pour le système audio Burmester en option, vous bénéficierez également de la technologie Dolby Atmos.

Il n'y a pas de changement sous le capot, où la GT43 continue de développer 367 ch et un couple de 500 Nm. Elle atteint 100 km/h en 4,9 sec et sa vitesse maximale est de 270 km/h. La GT53, quant à elle, développe 435 ch et 520 Nm de couple pour réduire le temps de 0 à 100 km/h à 4,5 sec et augmenter la vitesse maximale à 285 km/h.

Les deux modèles sont des hybrides légères et sont équipés d'un moteur électrique capable d'augmenter temporairement la puissance de 22 ch (16 kW) et (250 Nm).

Le design des jantes est le même qu'auparavant et les choix de sellerie ont également été modifiés.