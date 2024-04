Les voitures hybrides rechargeables Mercedes m'ont toujours donné une grande satisfaction lors des tests de consommation en conditions réelles. Le nouveau Mercedes GLC Coupé ne déroge pas à cette tradition avec son moteur hybride rechargeable 2.0 Diesel de 333 ch, sa transmission intégrale et sa boîte de vitesses automatique à 9 rapports.

Sur les 360 km qui séparent Rome de Forlì, le nouveau SUV allemand affiche une consommation de seulement 3,35 l/100 km (29,85 km/l), notamment grâce à sa grande batterie de 31,2 kWh. Le coût du trajet est de 30,36 euros (21,94 euros de diesel + 8,42 euros d'électricité), tandis qu'en quittant Rome, le GLC parcourt une distance impressionnante de 92 km en mode électrique.

Top 10 de la consommation

Avec une moyenne de 3,35 l/100 km, le Mercedes GLC Coupé se classe dans le Top 10 du classement de la consommation en conditions réelles et établit un nouveau record de consommation pour un SUV moyen. Dans la catégorie des voitures hybrides rechargeables, la nouvelle allemande fait mieux que le Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km - 26,3 km/l), le précédent Mercedes GLC 300 de 4Matic EQ Power(4,00 l/100 km - 25,0 km/l), le Kia Sportage 1. 6 T-GDi PHEV 265 ch 4WD 6AT (4,25 l/100 km - 23,5 km/l) et la Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l).

Mercedes GLC Coupé, vue de trois quarts avant

Pour trouver un SUV hybride rechargeable qui consomme moins que le Mercedes GLC, il faut se tourner vers le très efficace Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, qui a enregistré une moyenne de 3,25 l/100 km (30,7 km/l).

Un SUV coupé qui plaît, mais avec un volume de coffre réduit

La voiture que j'ai testée était un Mercedes GLC 300 de 4MATIC Plug-in hybrid Coupé AMG Line Premium, une version résolument complète et raffinée qui dispose déjà de jantes en alliage AMG de 19 pouces, de phares LED High Performance, de détails extérieurs et intérieurs AMG Line, d'une climatisation automatique et d'un pack de stationnement avec caméra et capteurs avant et arrière de série.

Mercedes GLC Coupé, l'intérieur Mercedes GLC Coupé, le compartiment à bagages

La présence d'options telles que la peinture métallisée Mojave Silver, les jantes en alliage de 20 pouces, le toit panoramique et les marchepieds latéraux en acier font grimper le prix catalogue à environ 100 000 euros.

La récompense est un coupé SUV très satisfaisant en termes de dynamique, d'esthétique et de qualité, mais aussi en termes d'équipements, d'aides à la conduite et de performances. Seule la visibilité arrière réduite et la capacité de chargement du coffre (390 litres) peuvent ne pas satisfaire certains, mais la ligne SUV coupé impose ces petits sacrifices.

L'essai vidéo du nouveau Mercedes GLC Coupé

Une grande autonomie, tant en électrique qu'en diesel

Dans les situations de conduite les plus courantes, le Mercedes GLC PHEV diesel confirme sa tendance à la faible consommation, tant électrique que diesel. Avec une batterie complètement chargée, il est toujours possible de parcourir au moins 90 km en mode électrique, avec des pointes allant jusqu'à 150 km sur des parcours économiques idéaux. Pour rappel, la batterie rechargeable du GLC, d'une capacité de 31,2 kWh, dépasse celle d'une voiture électrique comme la Dacia Spring, d'une capacité de 27,4 kWh.

Mercedes GLC Coupé, vue de trois quarts arrière

Lorsque la batterie est vide, vous pouvez toujours compter sur un généreux réservoir de 62 litres qui garantit une autonomie minimale de 900 km. Avec une conduite très économe en carburant sur des itinéraires idéaux à faible vitesse, il est alors possible d'atteindre des autonomies record de l'ordre de 1 400 km.

Faible consommation de la batterie

Mixte urbain-extra-urbain : 5,7 l/100 km (17,5 km/l)

Autonomie théorique de 1 085 km

Autoroute : 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

936 km d'autonomie théorique

Fonctionnement économique : 4,4 l/100 km (22,7 km/l)

1 407 km d'autonomie théorique

Ce que dit le certificat d'immatriculation

Modèle Alimentation Puissance Homologation Masse à vide Émissions de CO2 (WLTP) Mercedes GLC 300 de 4MATIC Coupé hybride rechargeable AMG Line Premium Hybrid (Diesel) 145 kW Euro 6E (EU Reg 715/2007*2023/443EA) 2.315 kg 18 g/km

Données

Voiture : Mercedes GLC 300 de 4MATIC hybride rechargeable Coupé AMG Line Premium

Prix de base : 95 735 euros

Date du test : 14/03/2024

Conditions météorologiques (départ/arrivée) : Clair, 19°/ Clair, 11°

Prix du carburant : 1,819 euro/litre (diesel) - 0,27 euro/kWh (électricité)

Kilométrage du test : 866

Total des kilomètres au début du test : 11 424

Vitesse moyenne sur le trajet Rome-Forlì : 56 km/h

Pneus : Pirelli Winter Scorpion 2 - 255/45 R20 105V XL M+S / Pirelli Scorpion Winter Alp - 285/40 R20 108V XL M+S (Label UE : C, A, 71 dB / C, B, 73 dB)

Consommation de carburant

Moyenne "réelle" : 3,35 l/100 km (29,85 km/l)

Ordinateur de bord : 3,3 l/100 km

À la pompe: 3,4 l/100 km

Compte rendu

Dépenses "réelles" : 30,36 euros (21,94 euros de gazole + 8,42 euros d'électricité)

Dépenses mensuelles : 48,75 euros (800 km par mois) *

Quelle distance parcourt-on avec 20 euros: 328 km *

Distance parcourue avec un plein : 1 851 km

* Sans compter les dépenses d'électricité