La Porsche 911 GT3 est l'une des meilleures voitures du moment. Le constructeur allemand a dévoilé le mois dernier une 911 rafraîchie, et ce n'était qu'une question de temps avant que les mises à jour ne se répercutent sur le reste de la gamme. Une vidéo-espionne du Nürburgring publiée cette semaine nous donne une bonne idée de ce que l'on peut attendre de la dernière version de la 911 préférée de tous.

La Porsche 911 GT3 2026 devrait conserver son joyau, le flat-six atmosphérique de 4,0 litres. C'est ce qu'indiquent les bruits stridents émis par les deux sorties d'échappement centrales de ce véhicule d'essai. Il est peu probable que la puissance augmente par rapport aux 510 chevaux actuels, ce qui nous convient parfaitement. Le grand aileron est toujours là, même s'il a été légèrement modifié.

L'éclairage extérieur est nouveau et provient des modèles 992.2 que nous avons vus pour la première fois à la fin du mois de mai. Les pare-chocs avant et arrière sont également nouveaux, arborant des formes spécifiques qui peuvent ou non représenter le produit final. Les prototypes Porsche de ce type utilisent souvent des pare-chocs non spécifiques à la production lors des essais, avant de présenter quelque chose de totalement différent sur les pièces prêtes pour la production.

Le pilote n'a rien retenu lors de cet essai sur piste, il a pris les virages à fond et a fait retentir le limiteur de régime en poussant la GT3 dans ses derniers retranchements. La nouvelle voiture semble toujours aussi compétente, exactement ce que nous attendons de cette Porsche, toujours prête à rouler sur circuit.

Si l'on en croit la vitesse de chaque changement de vitesse, le prototype de cette vidéo est très clairement équipé de la transmission PDK à double embrayage de Porsche plutôt que d'une boîte de vitesses manuelle. On ne sait pas si Porsche prévoit de conserver la boîte manuelle pour ce nouveau modèle.