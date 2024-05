Porsche vient de donner à la 911 une grande mise à jour pour 2025, y compris un nouveau système hybride pour la version GTS, ce qui constitue une grande première. Même si une 911 alimentée par batterie est cool, nous sommes plus enthousiasmés par les informations concernant la nouvelle GT2 RS.

Comme la 911 de la génération précédente, la 992 devrait recevoir une version GT2 turbocompressée plus puissante dans la seconde moitié de son cycle de vie, ou au cours de l'année prochaine, et cette mule d'essai repérée au Nürburgring en est la preuve.

La chaîne YouTube CarSpyMedia a récemment repéré cette 911 circulant sur et autour du Nürburgring en Allemagne. De l'extérieur, elle ressemble exactement à l'actuelle GT3 RS qui est un modèle atmosphérique. Il y a même d'énormes décalcomanies de chaque côté indiquant "GT3 RS". Cependant, si vous écoutez attentivement l'échappement, il est facile d'entendre que quelque chose ne va pas.

Où est le flat-six ?

Fini le gémissement aigu du flat-six de 4,0 litres à aspiration naturelle, à sa place une note d'échappement plus gutturale, plus profonde et moins vocale. Cette voiture ne ressemble en rien à l'actuelle GT3 RS. En fait, cela semble beaucoup plus proche de la GT2 RS de dernière génération.

Il n'est pas surprenant de voir Porsche tester la prochaine GT2 RS dans la carrosserie de la GT3 RS. La voiture de dernière génération utilisait une grande partie de cette dernière et de l'aérokit de la GT3, avec quelques légères modifications sur les carénages avant et arrière.

La GT2 RS de dernière génération était le prédateur suprême de la gamme 911 de génération 991. En 2017, elle a établi le record de la voiture de série à propulsion arrière la plus rapide au Nürburgring grâce à son aérodynamisme sauvage et à son six cylindres à plat biturbo de 700 chevaux. Ensuite, il a établi le record global en 2021 avec l’aide d’un kit de mise à niveau de Manthey Performance. Compte tenu des progrès réalisés depuis lors par l'aérodynamisme et la suspension de la 992, cette nouvelle devrait être encore plus folle.