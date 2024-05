Depuis le lancement de la nouvelle Mini Cooper EV en septembre dernier, nous attendions de tout savoir sur la prochaine génération de John Cooper Works. Mini ne compte pas la révéler avant cet automne, mais nous aurons notre premier aperçu d'un modèle camouflé lors des 24 Heures du Nürburgring, cette année.

Mini n'est pas prêt à divulguer des informations détaillées sur ce qu'il y a sous le capot, mais le constructeur britannique a confirmé que la John Cooper Works sera proposée avec des groupes motopropulseurs à essence et entièrement électriques. Nous ne savons pas quelle puissance l'une ou l'autre version produira, mais la Cooper SE développe déjà 214 chevaux, et les rumeurs indiquent que la nouvelle JCW électrique produirait environ 250 chevaux.

Rendez-vous en juin

Mini s'est concentré sur l’équilibre, le poids et la maniabilité dans cette nouveau JCW, en s’en tenant à un seul moteur électrique pour faire tourner les roues avant. La puissance plus élevée permettra à Mini de donner au modèle une batterie plus grande de 54,2 kilowattheures.

Le camouflage sur mesure porté par la JCW est un clin d'œil aux couleurs blanc et rouge utilisées sur les voitures de course Mini classiques dans les années 1960. Elle porte un logo le chiffre 37 qui commémore la victoire historique de la marque au Rallye de Monte Carlo de 1964.

Une révélation fin 2024 signifie que la JCW sera probablement mise en vente en 2025. Elle débutera, probabblement, à un peu moins de 40 000 € selon le groupe motopropulseur (et hors malus). Les 24 Heures du Nürburgring débuteront le 1er juin et vous pourrez voir la nouvelle JCW à essence en action alors qu'elle va courir dans la catégorie SP 3T avec l'équipe de course privée Bulldog Racing.