Qu'y a-t-il de mieux que de posséder une collection de ses supercars préférées ? Probablement de posséder une collection de ses supercars préférées ainsi qu'un camion porte-voitures pour les transporter toutes en même temps.

C'est le rêve d'enfance de l'architecte autrichien Alexander Serda, qui est parvenu, au fil des années, à constituer cette véritable collection de six Porsche 911, qui seront bientôt mises en vente au Royaume-Uni pour un prix encore indéterminé.

Une collection unique en son genre

Actuellement proposée par le concessionnaire RPM Technik (via le courtier Piston Heads), la collection sera vendue aux enchères en un seul lot - donc non divisible - et se compose de :

Une 911 GT3 Clubsport 2018

Une 911 GT3 Touring 2018

Une rarissime 911 GT3 RS 2019 avec pack Weissach

Une 911 R 2016 encore plus rare

Deux 911 GT3 2018 de piste (une CUP et une R)

Un camion Man TGX blanc

La collection de Porsche 911 GT3 à vendre au Royaume-Uni

Bien qu'elle puisse sembler totalement hétéroclite, la collection de voitures représente un ensemble bien étayé de la quasi-totalité des GT3 de la série 991 produites, à l'exception de quelques autres versions de piste et des GT3 et GT3 RS pré-restylées.

Une collection créée pour Goodwood

Selon des articles parus dans plusieurs magazines britanniques, l'objectif initial de l'architecte était de présenter cet "hommage" à la série GT3 au Goodwood Festival of Speed 2018, l'événement au cours duquel Porsche a célébré son 70e anniversaire. Pour des raisons non précisées, cela ne s'est pas produit et "l'œuvre d'art" est restée stockée au cours des dernières années.

Pendant ce temps, chaque voiture n'a accumulé que le kilométrage nécessaire au compteur pour être transportée et livrée au client final. Il s'agit donc d'une occasion presque unique d'emporter ces 911 spéciales pratiquement neuves.

La collection de Porsche 911 GT3 en vente au Royaume-Uni

Le prix n'a pas été communiqué par la société intermédiaire, mais il pourrait facilement atteindre des chiffres "astronomiques". Pour en savoir plus, il ne reste plus qu'à attendre et à sortir de chéquier !