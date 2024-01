Bien que Porsche ait un joli passé en dehors des pistes (la 959 qui a remporté le Dakar est là pour le prouver), les 911 n'ont peut-être pas beaucoup de sens en tant que voitures de rallye, du moins sur le papier . Mais en pratique, elles font partie des machines les plus excitantes à n'avoir jamais quitté le tarmac. Les modèles récents de GT3 sont particulièrement agréables à regarder, et à surtout écouter, lorsqu'ils dévalent les petites routes de campagnes européennes.

Galerie: Porsche 959 Paris-Dakar 1985

11 Photos

La chaîne YouTube Belgian-Motorsport a rassemblé une compilation de toutes ces Porsche 911 GT3 conçue pour le rallye. Il s'agit de la génération 997 (fabriquée entre 2006 et 2012) et toutes les voitures que vous allez voir ont été filmés tout au long de l'année 2023. Les images, tournées lors de plusieurs événements uniquement organisés en Belgique, montrent les Porsche glisser, sauter et accélérer dans des virages serrés, des lignes droites étroites et des chicanes en bottes de foin. Certaines voitures y ont laissé quelques bouts de carrosseries mais cette vidéo nous donne l'occasion de nous imprégner de neuf minutes consécutives à la gloire du célèbre flat-6 de la marque allemande.

Le plaisir avant tout

À en juger par le son et la vitesse, la plupart de ces GT3 ont été largement modifiées pour fonctionner bien loin des pistes de courses qui ont fait la réputation de Porsche . La plupart de ces bolides sont dotés de suspension spécifiques, de quelques changements aérodynamiques, de rétroviseurs plus courts et de transmissions séquentielles à la place des boîtes de vitesse d'usine.

Malgré le fait qu'elles soient superbes à regarder, ces GT3 ne sont probablement pas aussi rapides que les véritables machines de rallye à traction intégrale conçue pour ce sport. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à voir la façon dont certaines de ces Porsche se comportent sur ces petites routes, il y a fort à parier qu'elles sont très amusantes à conduire.