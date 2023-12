Les Porsche 911 GT3 et Cayman GT4 RS partagent le même moteur. Il s’agit du six cylindres à plat de 4,0 litres à aspiration naturelle qui produit cependant plus de puissance dans la plus grande GT3, grâce à un échappement plus fluide. Mais ce n’est pas ces chevaux en plus qui font toujours la différence comme le montre une nouvelle vidéo de course en ligne droite entre ces deux voitures.

Le moteur développe 510 chevaux et 470 Newton-mètres de couple dans la GT3 tandis qu’il délivre 500 ch et 450 Newton-mètres dans la Cayman. Les deux voitures entraînent leurs roues arrière grâce à une transmission à double embrayage, à sept rapports. Mais la Porsche ayman est également plus légère puisqu’elle affiche 1 415 kilogrammes sur la balance tandis que la 911 pèse 20 kg) de plus. Entre la GT3 à peine plus puissante et la GT4 un poil plus svelte, le duel s’annonce très serré…

La GT3 touchée mais pas coulée

La Cayman (dont les départs ont été contestés) a été plus rapide que la 911 dans les deux premières épreuves (sur trois) puisqu’elle a bouclé les 400 mètres, depuis l’arrêt, en 11,3 secondes, alors que la 911 GT3 a eu besoin de deux dixièmes supplémentaires. Cependant, la suppression des aides au départ n’a pas sûrement pas facilité la tâche de la GT3, qui a également perdu lors des deux courses avec départ lancé.

La première, avec les voitures dans leurs réglages les plus confortables, ne s’est pas jouée à grand-chose mais la Cayman (dont le son du moteur semble meilleur que la GT3 dans l’habitacle) a clairement devancé la 911 lors de la seconde manche. La seule chose dans laquelle la 911 a surpassé la Cayman était le test de freinage, puisqu’elle s’est arrêtée sur une distance plus courte.

Galerie: Porsche Cayman GT4 RS

Mais comme vous le savez, la force d’une 911, quelque soit sa variante, ne réside pas dans une simple accélération en ligne droite. Il s’agit d’une bête taillée pour le circuit et lorsque l’on compare ces deux bolides sur un terrain approprié, la donne change. Sur le Nürburgring, la Cayman est 4,6 secondes plus lente que la 911, ce qui n’est cependant pas énorme pour une voiture qui coûte environ 30 000 euros de moins. Porsche a affirmé, lors du lancement de la GT4, qu'il lui fallait 7 minutes et 4,5 secondes pour parcourir la piste de 20,83 km. La GT3 l'a fait en 6 minutes et 59,9 secondes. Ainsi, même si la GT4 RS est peut-être plus rapide en ligne droite, lorsqu'il s'agit de virages, la GT3 est toujours reine.