Cela ne fait pas très longtemps que la dernière génération des 718 Boxster et Cayman est en vente, mais les clients ayant déjà pris livraison de leur nouveau jouet devront prochainement retourner en concession à cause d'un problème moteur.

Selon les documents publiés par la NHTSA, 190 exemplaires des modèles Porsche 718 sont rappelés en raison d'un composant défectueux qui pourrait entraîner de graves dommages dans le moteur. Les véhicules concernés par le rappel sont tous équipés du moteur atmosphérique à six cylindres à plat (Flat 6). Il s'agit des 718 Cayman, 718 Cayman GT4, 718 Boxster GTS 4.0 et 718 Spyder.

Porsche a également mis un terme à la vente des modèles 718 mentionnés, a déclaré un porte-parole à Car and Driver.

Galerie: Porsche 718 Boxster GTS

33 Photos

Le problème se situe au niveau des bielles qui relient les pistons au vilebrequin. Selon le document de la NHTSA, il est possible que ces bielles n'aient pas été fabriquées conformément aux spécifications. Cela pourrait entraîner des fissures et plus encore. Elles ont été fabriquées par Hoeckle Austria GmbH.

Ces bielles défectueuses peuvent entraîner des dommages du bloc moteur, un calage, une perte de puissance et des fuites d'huile. Il y a également un risque d'incendie dû à ces dommages.

Il existe 190 véhicules concernés par ledit rappel, tous fabriqués entre le 26 janvier et le 4 mars 2021. Les VIN (numéro d'identification des véhicules) des modèles 718 concernés sont indiqués sur le document de la NHTSA via le lien source que vous retrouverez en bas de cet article.

Bien que le document indique que Porsche doit informer les concessionnaires et les propriétaires concernés au plus tard le 23 mai 2021, le constructeur a déclaré à Car and Driver que les propriétaires ont déjà été informés. Porsche remplacera soit la bielle, soit le moteur entier, cela dépendra de chaque véhicule. Ce problème pourrait aussi concerner les modèles vendus en Europe. Si oui, les propriétaires européens seront eux aussi notifiés par le constructeur allemand (si ce n'est pas déjà fait).