À quelques exceptions près, chaque nouvelle génération de voiture a tendance à être plus grande que la précédente. Ce phénomène dure depuis des décennies, accéléré en partie par des réglementations plus strictes en matière de sécurité. L'intégration de nouvelles technologies rend également les véhicules de plus en plus gros. Cette croissance sans fin a entraîné une prise de poids significative, de sorte que même les voitures de sport autrefois petites et agiles sont aujourd'hui nettement plus lourdes.

Porsche est consciente de cette inquiétante évolution, mais admet qu'elle n'a pas les mains libres pour l'instant. Dans une interview accordée au magazine australien Drive, Michael Mauer, responsable du design, a expliqué que la législation relative à la sécurité et à d'autres exigences a contribué à l'augmentation de la masse de la 911. L'augmentation de la puissance de la voiture de sport de Zuffenhausen a obligé les ingénieurs à monter des roues et des freins plus grands pour gérer la puissance supplémentaire du moteur.

"C'est aussi lié aux réglementations gouvernementales et aux performances de la voiture. Si l'on revient 20 ou 30 ans en arrière, la puissance de la 911 et celle d'aujourd'hui déterminent la taille des roues, la taille des freins, etc."

Idéalement, Porsche aimerait lancer une 911 plus petite, mais ce n'est pas possible à l'ère actuelle des moteurs à combustion. M. Mauer suggère que cela pourrait devenir techniquement possible un peu plus tard, au fur et à mesure que la technologie des véhicules électriques gagnera en maturité. Lorsque la densité énergétique s'améliorera, ce qui permettra de réduire la taille des batteries, la 911 pourra éventuellement être plus petite. Toutefois, la société a exclu de lancer une 911 entièrement électrique au cours de la décennie. Reste à savoir si la voiture sera aussi attrayante sans moteur à combustion.

Dans un monde parfait, M. Mauer souhaiterait que la 911 soit "aussi compacte que possible", renouant ainsi avec ses origines de "petite voiture de sport très compacte." Cependant, les contraintes actuelles empêchent Porsche de concrétiser cette vision d'une version réduite de son modèle emblématique. C'est un problème qui touche presque tous les types de voitures, et pas seulement les sportives.

Rappelons que la 911 de la génération 992.2, lancée récemment, a pris encore plus de poids. La Carrera GTS est désormais hybride et les éléments électriques supplémentaires ainsi que l'équipement de série accru ont ajouté 46 kg. Elle pèse 1 603 kg en version à propulsion arrière et 1 648 kg en version à transmission intégrale.

Pour mettre les choses en perspective, une 911 Carrera RS 2.7 de 1972 ne pesait que 959 kg. En 2024, il sera encore possible d'acquérir une voiture de sport à peine plus lourde en achetant une Mazda MX-5, mais la Miata est loin d'être une rivale directe. Même le roadster japonais devra être électrifié pour répondre à des normes d'émissions plus strictes, et il est donc probable qu'il devienne lui aussi plus lourd.

La petite voiture de sport de Porsche, la 718 Boxster/Cayman, est sur le point de disparaître. Enfin, celle que nous connaissons et aimons tous avec son moteur à essence. Le duo à moteur central sera abandonné en 2025 pour laisser la place à une paire de véhicules électriques sportifs. Il est difficile de dire si les modèles électriques seront plus petits que les voitures à essence sortantes. Les prototypes aperçus jusqu'à présent ne semblaient pas plus compacts. Un poids à vide inférieur semble très improbable ; en fait, c'est plutôt le contraire qui est probable.