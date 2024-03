La Porsche 917 est sans aucun doute l'une des voitures de course les plus célèbres de l'histoire. Les coulisses du développement de ce bolide, d'abord qualifié d'"impraticable" même par les pilotes de course confirmés, avec lesquels Porsche a remporté sa première victoire au Mans en 1970, sont légendaires. La 917 livrée Gulf est devenue légendaire grâce à Steve McQueen dans le film "Le Mans" de 1971.

La dernière participation d'une 917 au Mans, dix ans plus tard, est assez mystérieuse. Wikipédia dit à ce sujet :

"Les dernières utilisations sportives connues d'une Porsche 917 en dehors de la course historique remontent à 1981. L'écurie Kremer de Cologne avait rassemblé au fil des ans suffisamment de composants de véhicules pour en faire une Porsche 917 complète". "Il s'agissait d'un coupé à hayon court avec des ailerons stabilisateurs verticaux à l'arrière et un aileron d'une seule pièce entre les deux, similaire à la construction utilisée dernièrement sur les CanAm Spyder. La voiture était équipée d' un moteur atmosphérique de 4,5 litres et portait la désignation officielle Kremer-Porsche 917 K81".

Il est désormais possible d'acheter la K81. RM Sotheby's a le plaisir d'annoncer le dépôt de la Porsche 917 châssis 917-K81 pour la prochaine vente aux enchères à Monaco, qui se tiendra les 10 et 11 mai au Grimaldi Forum. Cette Porsche 917 K81 historique de 1981 est le dernier châssis à avoir été construit avec la bénédiction de l'usine. Il est évalué entre 3 500 000 et 5 000 000 d'euros.

Le châssis 917-K81 a joué un rôle central dans l'une des plus grandes histoires d'outsider du sport automobile en marquant le retour de la 917 dans la catégorie reine de l'endurance en 1981 après 12 ans d'absence, profitant d'une courte fenêtre de tir avant l'introduction du règlement du Groupe C en 1982.

La voiture a été construite par Kremer Racing avec le soutien de l'usine Porsche, qui a fourni à l'équipe de Cologne les schémas du châssis en même temps que des V12 à plat de type 912.

Lors du développement de la 917 à la fin des années 1960, le nouveau moteur à douze cylindres a rompu pour la première fois avec la tradition du moteur boxer de la maison Porsche, car il s'agit d'un moteur en V avec un angle de banc de 180 degrés. Les arguments en faveur de la conception en V12 sont la longueur de construction réduite par rapport à un boxer comparable et la puissance de friction réduite en raison du nombre réduit de paliers principaux de vilebrequin. En utilisant les pièces de puissance du moteur 3 litres de la 908 : pistons, cylindres, soupapes, Hans Mezger développe le moteur 12 cylindres d'une cylindrée de 4 494 centimètres cubes.

Les caractéristiques de construction particulières du nouveau moteur de course équipé d'une lubrification à carter sec sont le carter léger en magnésium et la sortie centrale pour l'entraînement des deux arbres à cames en tête par rangée de cylindres par des roues dentées. Comme tous les moteurs Porsche précédents, il est refroidi par air et possède un ventilateur horizontal. Le mélange est préparé par une injection mécanique dans le collecteur d'admission avec une pompe d'injection à 12 pistons en double rangée de Bosch.

La désignation du moteur type 912 résulte de la nomenclature récente des différentes voitures de course Porsche, pour laquelle la désignation du véhicule comprenait également le nombre de cylindres respectif du moteur : 904, 906 et 908. L'ensemble du véhicule et la boîte de vitesses à cinq rapports reçoivent en revanche la désignation de type 917.

Mais revenons à la K81 : grâce aux progrès de la technologie des pneus et de l'aérodynamique, la voiture est devenue la 917 la plus moderne jamais construite. En 1981, elle participe aux 24 heures du Mans avec Bob Wollek, Xavier Lapeyre et Guy Chasseuil. Malgré une 9e place, le manque de développement n'a pas permis à la voiture d'atteindre son plein potentiel et elle a finalement été retirée de la course en raison d'une alimentation en huile endommagée.

La voiture a participé aux 1 000 kilomètres de Brands Hatch en 1981, où elle s'est qualifiée en troisième position avec Bob Wollek au volant et a finalement montré sa véritable vitesse : Wollek a pris la tête à la mi-course avant d'abandonner neuf tours plus tard. Ce cours a marqué la fin de la courte carrière du châssis 917-K81 et a mis fin à l'histoire de haut niveau de l'un des modèles les plus dominants et les plus célèbres jamais utilisés en endurance.

Cette voiture est remise en vente pour la première fois depuis plus d'une décennie et offre une occasion extrêmement rare d'acquérir l'une des Porsche 917 les plus fascinantes et les plus importantes de l'histoire.