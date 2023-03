Si vous avez regardé Drive To Survive ou assisté à un événement de F1, vous vous êtes probablement interrogé sur les bâtiments que les équipes occupent dans le paddock. Équipés d'une cuisine complète, d'un espace de restauration et de bureaux, ils semblent faire partie intégrante de chaque circuit. En réalité, ces bâtiments sont des camping-cars transportés à chaque course, et il arrive qu'ils soient mis en vente.

Le motorhome F1 de cette vidéo, filmé par Matt Amys, appartenait à l'équipe Force India, qui l'a utilisé en 2018. D'un coût initial de 4,8 millions de dollars, il est mis en vente au prix avantageux de 500 000 euros. Le seul hic, c'est qu'il est situé à Hildesheim, en Basse-Saxe, en Allemagne... et qu'il a besoin d'une grue et d'une petite flotte de camions pour être transporté.

Selon la description, le camping-car est "élégant et entièrement équipé" avec des espaces de couchage, des salles de bains, des douches et des bureaux. Il y a même un salon au dernier étage avec une grande terrasse donnant sur le paddock. Il est également entièrement meublé avec tous les bureaux, chaises, tables de massage et autres accessoires utilisés par l'équipe.

En outre, l'acheteur reçoit une foule de marchandises et de souvenirs laissés dans le camping-car, notamment des photos des voitures de F1, des affiches, des guides de piste, du matériel d'entraînement pour différents circuits, et même une paire de sous-vêtements de course d'Esteban Ocon. Dommage qu'il ne soit pas équipé d'une des voitures de F1 ou même d'un espace pour transporter votre voiture de sport préférée.

Malgré tout, les possibilités sont infinies pour celui qui achète le camping-car. Il pourrait créer sa propre équipe de course par exemple.

Il n'est pas aussi luxueux que certaines maisons mais le camping-car Force India offre un espace incroyable. Compte tenu du prix de l'immobilier, 500 000 euros n'est pas une grosse somme à dépenser pour un logement déjà habitable. Et même si l'équipe Force India n'a pas connu le même succès que Red Bull, Mercedes ou McLaren, le motorhome de l'équipe est un élément cool et unique de l'histoire de la F1.