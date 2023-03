Afin de préserver l'environnement, les constructeurs automobiles de l'Union européenne ont une échéance à respecter. D'ici à 2035, toutes les nouvelles voitures du Vieux Continent devront avoir des émissions de CO2 nulles, ce qui marquera la fin des moteurs à combustion interne.

Cependant, certains membres de l'UE se montrent réticents : selon Reuters, l'Allemagne a formé une alliance avec plusieurs pays pour s'opposer à l'interdiction des moteurs thermiques. Les sept pays concernés sont la République tchèque, la Slovaquie, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et l'Allemagne. Leurs ministres des Transports se sont récemment réunis pour discuter des changements à apporter à la décision de l'UE.

Le ministre allemand Volker Wissing a déclaré dans un communiqué que la proposition de l'UE devait être modifiée immédiatement et que son approche n'était pas la bonne, soulignant qu'était possible d'exploiter les moteurs thermiques d'une "manière neutre pour le climat".

Il semblerait que l'alliance nouvellement créée souhaite créer une catégorie distincte pour les véhicules à moteur à combustion interne qui pourront fonctionner avec des carburants neutres en carbone après 2035.

La dernière mesure prise par l'UE en vue d'interdire la vente de nouvelles voitures à essence et diesel a été adoptée le mois dernier. La nouvelle législation impose aux constructeurs automobiles de réduire à zéro les émissions de CO2 des nouveaux véhicules d'ici à 2035. En outre, la loi impose une réduction de 55% des émissions de CO2 pour les nouvelles voitures et de 50% pour les utilitaires d'ici à 2030. L'UE supprimera ses mesures d'incitation en faveur des véhicules à émissions nulles ou faibles d'ici à 2030.

Les constructeurs qui produisent entre 1000 et 10000 voitures neuves par an auront jusqu'en 2036 pour se conformer aux nouvelles règles, tandis que les constructeurs qui immatriculent moins de 1000 véhicules neufs par an pourraient rester exemptés de la réglementation.

Plusieurs constructeurs automobiles ont d'ores et déjà testé des solutions alternatives telles que les carburants synthétiques et l'énergie hydrogène, que Porsche et Lamborghini explorent. Même Toyota se penche sur le moteur à combustion alimenté à l'hydrogène, à commencer par la Prius qui devrait être équipée de cette technologie d'ici à 2025.