Voici une scène qui, dans un avenir proche, ne sera plus si difficile à observer : une Porsche Boxster garée à côté d'une station de recharge. Oui car, comme nous le savons depuis un certain temps, la marque de Zuffenhausen a également prévu un futur électrique pour le petit cabriolet. Comme pour une grande partie de la gamme.

Nous voici donc devant les photos d'un mulet de la future génération, celle qui fera le grand pas vers le zéro émission, rattachée à une infrastructure Ionity (un consortium dont Porsche est membre) pendant une pause. Une bonne occasion d'examiner de plus près le style du Boxster électrique et de découvrir la puissance maximale de sa batterie.

Une puissance à toute épreuve

La réponse nous a été donnée par le compte Twitter Nextmove_de : 177 kW avec la batterie à 53% de sa capacité. Une puissance élevée rendue possible par l'architecture 800V des batteries, mais bien loin des 270 kW promis par la plateforme PPE, celle sur laquelle reposera le Boxster électrique ainsi que de nombreux modèles de la société.

Bien sûr, comme il s'agit d'un mulet, il est possible que la puissance soit "dégradée" afin de ne pas surcharger les batteries. Ou peut-être que différentes dénominations seront disponibles, et que seules les versions "supérieures" pourront bénéficier d'une recharge plus puissante.

Des détails qui comptent

Pour en venir à la carrosserie, il ne faut pas se laisser berner par la présence d'un l'échappement central. L'élément sert à tromper les photographes, néanmoins le tour de magie s'est mal terminé au moment de recharger la Porsche Boxster électrique.

Esthétiquement, il ne semble pas y avoir de changements majeurs par rapport à la génération actuelle.

En ce qui concerne la date de présentation, nous savons que la Boxster zéro émission ne fera pas partie de la liste des nouvelles voitures de Porsche pour 2023, bien qu'une première apparition fugace plus tard cette année ne soit pas exclue. Elle devrait être entièrement dévoilée au cours de l'année 2024.