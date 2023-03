Tous à bord du train de la hype ! C'est la toute dernière fois que vous verrez le nouveau V12 Lamborghini camouflé, car celle qui prendra la succession de l'Aventador sortira enfin de l'ombre ce mercredi. Un prototype de quasi-production avec tous les panneaux de carrosserie finaux en place a été aperçu en train de franchir les portes de l'usine de Sant'Agata Bolognese, en Italie, où la supercar hybride rechargeable sera assemblée.

Le design de la voiture ayant été divulgué dans des images de brevets. Lamborghini a partagé la plupart des spécifications techniques dans une longue campagne de teaser, la seule grande pièce du puzzle qui manque actuellement est le nom. Les rapports indiquent qu'elle s'appellera "Revuelto" ou "Tormenta", mais rien n'est officiel pour l'instant. Pour l'instant, la marque italienne exotique désigne son nouveau modèle phare strictement par son nom de code interne, à savoir "LB744".

Photo - V12 Lamborghini 2023

5 Photos

Filiale à 100 % d'Audi, Lamborghini a décidé de maintenir le V12 en vie pour une dernière génération. Le nouveau moteur atmosphérique de 6,5 litres ne sera pas seul puisqu'il travaillera avec trois moteurs électriques pour développer une puissance combinée de 1 000 chevaux. Il sera possible d'utiliser seulement 180 ch en conduisant en mode électrique avec le moteur à essence complètement éteint.

En plus d'être dotée d'un tout nouveau V12, la LB744 utilisera également une transmission automatique à double embrayage et à huit rapports qui équipera la successeure de la Huracan fin 2024. Lamborghini n'a pas mentionné le poids à vide du véhicule, mais a indiqué que le nouveau moteur à combustion est plus léger de 17 kg et que la monocoque en fibre de carbone pèse 10 % de moins que celle de l'Aventador.

Des freins plus gros aux deux essieux, des barres antiroulis plus rigides, un rapport de direction réduit et des roues arrière directrices ont tous été confirmés par Lamborghini pour la très attendue Raging Bull, qui aura une répartition des masses de 44:56.

Ce camouflage gênant sera enfin retiré demain, 29 mars.