Alors que le lancement de la Lamborghini Revuelto a fait passer le constructeur italien dans une nouvelle dimension, le préparateur Novitec s'est attardé sur le "passé" en modifiant une Aventador LP 780-4 Ultimae.

Outre le kit de carrosserie en fibre de carbone, on trouve des sections supplémentaires au-dessus et en dessous des prises d'air. Le capot est doté d'ouvertures plus longues que celle de l'Ultimae de base. Sur les côtés, des garnitures de bas de caisse ont été ajoutées. Novitec propose deux designs d'aileron arrière en option. Un nouveau capot moteur intègre des prises d'air qui réduisent la portance de l'avant à haute vitesse.

Des jantes forgées Vossen, d'un diamètre de 20 pouces à l'avant et de 21 pouces à l'arrière, avec des branches en forme de Y très espacées, ont été installées. Les clients ont le choix entre 72 couleurs et une surface brossée ou polie pour ces jantes.

Galerie: Lamborghini LP 780-4 Ultimae par Novitec

Novitec a ajouté un échappement qui pèse 19 kg de moins que l'élément de base. Le préparateur a également installé de nouveaux ressorts pour la suspension qui abaissent la voiture de 35 millimètres.

L'Ultimae a fait ses débuts en 2021 en tant que dernière itération de l'Aventador. Elle est équipée d'un V12 de 6,5 litres développant 769 ch à 8500 tr/min et 720 Nm de couple à 6750 tr/min. La voiture pèse 1,5 tonne et passe de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes, et de 0 à 200 km/h en 8,7 secondes. La vitesse maximale est de 335 km/h.

Lamborghini a proposé l'Ultimae sous forme de coupé et de roadster. Les acheteurs avaient le choix entre 18 couleurs standard et plus de 300 teintes proposées par le département Ad Personam. La marque a limité la production à 350 modèles à toit rigide et 250 cabriolets.

Lamborghini a livré la dernière Ultimae en novembre 2022. La voiture a été vendue aux enchères pour 1,6 million de dollars. Le modèle présentait un dégradé de couleur extérieur unique passant du bleu au noir. Le véhicule était accompagné d'un NFT représentant le véhicule et d'une visite privée du musée Lamborghini.