La nouvelle Bentley Flying Spur arrive, une Bentley qui promet de placer la barre encore plus haut, non seulement en termes de luxe, mais aussi de performances. En effet, avec la nouvelle génération, le vaisseau amiral du constructeur britannique fera ses adieux au W12 pour laisser place à un groupe motopropulseur plug-in plus petit, avec en son cœur le V8 biturbo de 4 litres, associé à un moteur électrique, pour un total de 782 ch et 1 000 Nm de couple.

Des chiffres dignes d'une supersportive, annoncés par une vidéo teaser ci-dessous, afin d'anticiper les débuts prévus pour le 10 septembre 2024.

Style familial

Les quelques images permettent un premier aperçu de la face avant de la nouvelle Bentley Flying Spur, fidèle à la disposition classique composée de blocs optiques arrondis disposés de part et d'autre de la grande calandre, dominée par l'éternel « B » ailé au sommet du capot.

La photo de couverture montre plutôt l'arrière du nouveau vaisseau amiral de Bentley, caractérisé par la signature lumineuse formant la lettre B.

Il n'y a pas de photos de l'intérieur de la nouvelle génération de Flying Spur qui, nous l'imaginons, sera le summum du luxe, avec du cuir à profusion entrecoupé de bois, de fibre de carbone et d'autres matériaux raffinés. Place ensuite à l'imagination (et au budget) pour les personnaliser à souhait.

La Flying Spur 2024 sera également la première à pouvoir rouler en mode 100% électrique, jusqu'à un maximum de 70 km, pour une autonomie totale - calculée selon le cycle WLTP - de 800 km.

Galerie: Photos espion de la Bentley Flying Spur PHEV