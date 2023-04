Les logiciels sont de plus en plus importants pour les voitures d'aujourd'hui et le seront encore plus pour les modèles du futur, perpétuellement connectés et, peut-être, capables de se conduire eux-mêmes. Ne serait-ce qu'en milieu urbain. C'est pourquoi les géants de l'automobile concluent de nombreux accords avec des grands noms de la technologie, afin de créer des systèmes d'infodivertissement de plus en plus avancés et riches en nouvelles fonctionnalités.

Des accords comme celui rapporté par Asia.Nikkei qui implique Stellantis, Panasonic et Amazon pour développer des systèmes de gestion des fonctions de la voiture, qui seront intégrés dans les futurs modèles.

Nous n'en sommes qu'au début

"Stellantis utilisera la nouvelle plateforme embarquée d'Amazon dans ses véhicules de prochaine génération. Nous avons conclu un partenariat avec Stellantis... et Amazon". Tels sont les mots prononcés par Scott Kirchner, président de Panasonic Automotive Systems Co. of America.

L'intérieur de la Jeep Grand Cherokee

Il n'y a pas encore de détails sur la forme et la date du logiciel, "Il n'est pas encore en production", a déclaré Kirchner - mais si l'on regarde les différentes annonces faites il y a quelque temps par les trois entreprises, on peut deviner quelque chose.

En janvier 2022, en effet, Stellantis et Amazon ont annoncé une collaboration sur le STLA SmartCockpit, un logiciel conçu pour être utilisé sur les modèles basés sur les nouvelles plates-formes du groupe. Un système développé ad hoc et personnalisable qui couvrira tous les aspects de l'infotainment, de la navigation au contrôle du fonctionnement des différents aspects des voitures, également gérable par Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, et enrichi de nouvelles fonctionnalités telles que les plateformes de commerce électronique et les services de paiement.

STLA Smart Cockpit

Au lieu de cela, un partenariat entre Amazon et Panasonic a été annoncé au CES 2023, visant à améliorer les capacités du système SkipGen du géant japonais pour intégrer Siri (l'assistant vocal d'Apple) et Alexa dans le logiciel d'infodivertissement, de sorte qu'Apple CarPlay et les commandes de la voiture telles que la climatisation, la navigation et plus encore puissent être gérées par des commandes vocales.