Le CES de Las Vegas bat actuellement son plein et les constructeurs automobiles et les géants de la tech' en profitent pour présenter leurs principales nouveautés et certaines des technologies qui arriveront ces prochaines années.

Parmi les annonces révélées, il y en a une qui a fait grand bruit : le partenariat entre Stellantis et Amazon. Les deux entreprises ont annoncé une collaboration concernant plusieurs technologies et la connectivité qui permettront au géant de l'automobile d'accélérer son évolution numérique.

Ainsi, le nouveau logiciel que Stellantis introduira dans son SmartCockpit, le cockpit numérique que nous verrons au sein des nouveaux modèles du groupe à partir de 2024, sera développé en collaboration avec Amazon.

Évolution conjointe

Amazon travaillera sur le processus de construction de la plateforme numérique créée par la coentreprise Mobile Drive, formée en 2021 par Stellantis et Foxconn et axée sur les nouvelles interfaces numériques. Stellantis s'appuiera sur Amazon Web Service et son service de cloud, tandis que les divisions Amazon Devices et Amazon Last Mile collaboreront avec les ingénieurs de l'entité Mobile Drive sur des projets communs d'ingénierie numérique.

La collaboration s'étendra à la conception et au développement de plates-formes électroniques pour véhicules et à la formation des futures générations d'ingénieurs spécialisés, qui pourront tirer parti de l'expertise commune de toutes les entreprises concernées.

Plus de services à domicile et en voiture

En pratique, en plus d'un système de connectivité, Amazon développera également des produits et services dédiés spécifiquement pour les voitures du groupe Stellantis avec une gamme "d'expériences numériques", intégrant l'écosystème connecté qui dictera à plus ou moins long terme l'avenir de la mobilité.

Par exemple, les conducteurs pourront surveiller à distance leur maison lorsqu'ils sont sur la route, en intégrant les services de sécurité et de domotique d'Amazon, et gérer leur voiture via leurs appareils connectés, grâce également à Alexa, le système d'assistance vocale d'Amazon, qui offrira des fonctions personnalisées supplémentaires, étendues également à la maintenance ou au réglage de la température à bord.

En outre, en 2023, Amazon introduira dans sa flotte le nouveau Ram ProMaster BEV, le premier modèle électrique de la gamme Ram, garantissant ainsi à Stellantis plusieurs milliers de commandes avant même la sortie de cet utilitaire 100 % électrique.

Une opportunité pour tous

"Travailler avec Amazon fait partie intégrante de notre feuille de route de renforcement des capacités, basée à la fois sur le développement de compétences internes et sur des collaborations décisives avec les leaders de la tech", a déclaré Carlos Tavares, directeur général de Stellantis. "Cette collaboration apportera un réel savoir-faire à l’une de nos principales plateformes technologiques. Grâce à l’intelligence artificielle et au cloud computing, nous allons améliorer l’expérience globale de nos clients et transformer le véhicule en espace de vie personnalisable, tant pour les passagers que pour le conducteur."

Andy Jassy, le PDG d'Amazon, a déclaré : "Nous mettons en œuvre des solutions qui aideront Stellantis à accélérer les expériences connectées et personnalisées en voiture afin de rendre chaque voyage plus intelligent, plus sûr et plus convivial. Ensemble, nous créerons les bases de la transformation de Stellantis, d'un constructeur automobile traditionnel en un leader mondial du développement et de l'ingénierie basés sur les logiciels."