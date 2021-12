Si vous suivez avec assiduité l'actualité automobile, vous n'êtes pas sans savoir que Stellantis réalise actuellement des investissements colossaux dans le domaine de l'électrification, mais également dans celui des logiciels et du numérique. C'est d'ailleurs en début de semaine que le groupe franco-italo-américain a confirmé ses ambitions concernant les technologies à venir au sein des voitures de ses 14 marques.

Stellantis vient d'annoncer que la première voiture disposant d'une capacité de conduite autonome de niveau 3 arrivera en 2024. Actuellement, cette technologie est en cours de déploiement en partenariat avec BMW.

"Le premier véhicule disposant de la conduite autonome de niveau 3 arrivera en 2024 avant d'être déployée sur l'ensemble des marques d'ici les années à venir", a déclaré Joachim Langenwalter, le responsable de l'intelligence artificielle, des logiciels et des technologies de Stellantis, lors d'une présentation en ligne de la stratégie.

Le concept-car Chrysler Airflow présenté par Carlos Tavares lors de la présentation de la stratégie du groupe dans le domaine du numérique.

Les dirigeants de Stellantis n'ont pas précisé laquelle de ses 14 marques aurait accès à la technologie en premier, mais une diapositive décrivant la stratégie mettait en avant un modèle Alfa Romeo, ce qui laisse évidemment penser que ce sont les marques du pôle premium de Stellantis, à savoir Alfa Romeo, Lancia et DS, qui en profiteront en premier. De son côté, BMW déploiera ses premiers véhicules avec une conduite autonome de niveau 3 à partir de 2022 avec la nouvelle génération de Série 7.

"La collaboration entre Stellantis et BMW s'inscrit dans la continuité d'un partenariat entre Fiat Chrysler Automobiles, Mobileye, Intel et BMW annoncé en 2017", a déclaré un porte-parole de Stellantis. Reste à savoir si Intel et sa filiale Mobileye sont toujours impliqués dans ce partenariat, une question à laquelle BMW a préféré ne pas répondre, suggérant ainsi quelques délicatesses à ce sujet.

Pour rappel, Stellantis prévoit de déployer trois nouvelles plateformes logicielles appelées STLA Brain, STLA SmartCockpit et STLA AutoDrive. STLA Brain, dont le déploiement est prévu en 2024, permettra une conduite autonome de niveau 2, mais pourra recevoir par la suite une mise à jour pour passer instantanément au niveau 3.

Pour aller encore plus loin et parvenir au niveau 4 et 5 d'autonomie, "Stellantis s'associera à l'unité de conduite autonome Waymo d'Alphabet", a déclaré l'un des porte-paroles du groupe. Pour rappel, Waymo déploie déjà des mini-fourgonnettes Pacifica Hybrid de chez Chrysler équipées de la technologie Waymo Driver afin d'effectuer des trajets entièrement autonomes à Phoenix, en Arizona.