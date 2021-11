BMW est sur le point de mettre à la retraite l'actuelle Série 7 afin de lancer la toute nouvelle génération. La société travaille dur pour la mettre au point, et nous avons une nouvelle vidéo montrant les progrès réalisés au cours des dernières semaines. Le clip de trois minutes en haut de cette page a été pris sur le Nurburgring et il y a quelques sujets qui valent la peine d'être abordés.

Tout d'abord, il y a évidemment beaucoup de roulis. C'est sûrement une chose à laquelle on s'attend lorsqu'il s'agit de grosse, confortable et lourde berline, et nous avons le sentiment que ce prototype a été intentionnellement conduit en mode confort. Malgré le roulis, le prototype de la Série 7 reste très stable et prévisible dans les virages. Il n'est pas très rapide sur le Nurburgring, mais il dépasse facilement quelques autres véhicules également testés sur le circuit.

Galerie: Photos espion BMW Série 7 - Octobre 2021

10 Photos

Deuxièmement, il est vraiment difficile pour nous d'identifier le moteur qui se cache sous le capot de cette voiture d'essai. À nos oreilles, il s'agit d'un six cylindres électrifié, mais ce n'est qu'une hypothèse et nous pouvons nous tromper. Après tout, les moteurs à essence, diesel et six cylindres en ligne hybrides devraient représenter une grande partie de la gamme de moteurs de la nouvelle Série 7.

Comme nous l'avons déjà rapporté auparavant, la nouvelle berline phare de BMW sera basée sur une version modifiée de la plateforme CLAR de la marque. Le moteur V12 sera retiré, mais il devrait être remplacé par un modèle tout aussi puissant et coûteux, probablement alimenté par un groupe motopropulseur électrifié. Une version entièrement électrique est également en cours de développement et devrait faire ses débuts à peu près en même temps que le modèle classique.

BMW n'a pas encore confirmé la date de lancement de la Série 7 de nouvelle génération, mais nous pensons qu'elle sera dévoilée vers le second semestre de l'année prochaine. Les ventes pourraient commencer avant la fin 2022 ou début 2023.