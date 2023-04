On peut facilement dire que le Duster est l'un des modèles les plus importants pour Dacia. Avec 197 100 unités livrées dans le monde l'année dernière, le SUV abordable peut désormais se vanter de plus de 2 millions de ventes cumulées depuis son lancement initial en 2010. Rien qu'en Europe, le Duster était le SUV le plus vendu sur le marché de détail l'année dernière et pour Dacia, c’est le deuxième modèle le plus vendu au total.

Un Duster de nouvelle génération a été confirmé par le constructeur automobile roumain un peu plus tôt cette année. Grâce à nos amis de Kolesa.ru, nous pouvons jeter un premier coup d'œil au Duster de nouvelle génération.

Ce que vous voyez ne représente pas un rendu ou une officielle, bien que ce dessin numérique utilisent les photos espion comme base et tente de découvrir tout le camouflage. Le premier aperçu du nouveau Duster a montré un prototype déguisé, portant déjà sa carrosserie et ses phares de production. Bien que tout n'était pas visible, nous avons bien vu la taille globale et la forme carrée du modèle, ainsi que quelques détails plus petits comme les freins à disque arrière et les poignées de porte arrière cachées.

La conception du nouveau Duster a été présenté en avant-première par Dacia avec le concept Dacia Bigster. Il recevra également une version de production, qui deviendra le premier modèle du segment C de la marque lorsqu'il arrivera sur le marché en 2025.

Il mesurera environ 4,6 mètres de long, laissant suffisamment de distance au nouveau Duster pour croître légèrement dans ses dimensions et offrir encore plus d'espace dans l'habitacle. Le passage à l'architecture CMF-B de Renault, Nissan et Mitsubishi devrait également apporter des améliorations en termes de packaging, rendant le nouveau Duster plus pratique que le modèle sortant.

Une petite révolution moteur ?

En parlant de nouveaux soubassements, la plate-forme CMF-B, qui est actuellement utilisée par plusieurs autres modèles de Renault, Nissan et Mitsubishi, permettra à Dacia de mettre enfin un groupe moto-propulseur hybride sous le capot du Duster. Un moteur sans prise partagée avec le Jogger pourrait probablement être considéré comme une évidence à ce stade, tandis que, espérons-le, un système de plug-in est également en route. Il est cependant trop tôt pour dire si Dacia vendra le nouveau Duster avec un moteur diesel.

Nous devrions probablement voir le nouveau Duster dans toute sa splendeur vers la fin de cette année avec des ventes susceptibles de commencer au début de 2024. D'ici là, cependant, nous nous attendons à des dizaines de photos espion, alors restez à l'écoute.