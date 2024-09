On sait que les temps sont durs dans l'industrie automobile lorsque de plus en plus de constructeurs souhaitent s'associer. Hyundai vient de signer un protocole d'accord avec General Motors en vue de développer et de construire des voitures ensemble. Il semble que la marque coréenne soit toujours à la recherche de partenaires. Un nouveau communiqué intéressant affirme qu'un partenariat Toyota-Hyundai pourrait voir le jour, selon des sources non divulguées citées par le Korea Economic Daily.

La réunion devrait avoir lieu à la fin du mois d'octobre, lorsque le président de Toyota, Akio Toyoda, s'envolera pour Séoul. L'ancien président-directeur général du premier constructeur automobile mondial se rendrait en Corée du Sud à l'invitation d'Euisun Chung, président de Hyundai. Le rapport cite une source diplomatique qui déclare : "Le président Chung a exprimé son désir de rencontrer le président Toyoda au début de l'année, et Toyoda a accepté."

Président de Hyundai

Akio Toyoda arrivera à Séoul le 24 octobre, mais la réunion est prévue pour le lendemain. Le président de Toyota devrait rentrer chez lui le 26 octobre. Entre-temps, la division coréenne de l'entreprise serait en train de mettre la dernière main à l'emploi du temps du président pour ce voyage de trois jours.

De quoi parleront-ils ? Le Korea Economic Daily a entendu dire que l'hydrogène serait le thème principal. Hyundai et Toyota pourraient collaborer pour accélérer le développement de véhicules à pile à combustible et travailler à la mise en place d'un "écosystème de l'hydrogène". Il reste à savoir si ce dernier terme fait référence à une infrastructure de ravitaillement, qui est indispensable si les constructeurs automobiles veulent vraiment que l'hydrogène prenne son essor. Selon une étude réalisée par Interact Analysis, un peu plus de 1 000 stations étaient opérationnelles dans le monde à la fin de l'année 2023.

Dans le cadre de ses efforts en matière d'hydrogène, Toyota a déjà fait équipe avec un autre constructeur automobile. Elle travaille avec BMW depuis plusieurs années. La flotte de SUV à hydrogène iX5 de la marque de luxe allemande utilise des piles à combustible fournies par Toyota. En 2028, BMW lancera son tout premier modèle à hydrogène de série, à la suite d'un partenariat plus étroit avec Toyota.

Toyota Mirai Hyundai Nexo

Les deux entreprises développent conjointement la technologie des piles à combustible de nouvelles générations et recherchent des partenaires pour améliorer l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène. Toyota vend la Mirai depuis fin 2014, mais la demande a été faible. Le directeur de la technologie, Hiroki Nakajima, a admis que la berline zéro émission n'a pas eu de succès et que l'établissement d'un réseau de ravitaillement est difficile à réaliser.

Le Nexo de Hyundai n'a pas vraiment été un succès commercial non plus, mais malgré cela, une deuxième génération du crossover à hydrogène a été officiellement confirmée pour un lancement à la mi 2025. De plus, la marque asiatique a récemment annoncé que la voiture de sport N Vision 74, tant annoncée, allait finalement être produite.

Une collaboration entre Toyota et Hyundai pourrait s'avérer très importante, étant donné que Toyota occupe la première place en termes de ventes mondiales et Hyundai (y compris Kia et Genesis) la troisième. Cela dit, il est encore trop tôt pour savoir si les deux géants de l'automobile parviendront à un accord. Il sera intéressant de voir si les deux entreprises s'en tiendront à l'hydrogène ou si elles s'intéresseront à d'autres domaines.