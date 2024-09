General Motors et Hyundai Motor Company ont signé un protocole d'accord non contraignant afin d'explorer immédiatement les possibilités de collaboration et de s'engager sur la voie d'accords contraignants.

L'exploration de futures collaborations couvre des domaines stratégiques clés tels que le développement et la production conjoints de véhicules particuliers et commerciaux, de moteurs à combustion interne et de technologies d'énergie propre, électriques et à hydrogène. Les possibilités d'achats conjoints dans des domaines tels que les matières premières pour les batteries, l'acier et d'autres encore seront également explorées.

Objectif : être plus compétitif

L'accord-cadre, qui s'inscrit dans un environnement mondial de plus en plus concurrentiel où les partenariats sont vitaux, a été signé par Euisun Chung, président exécutif de Hyundai Motor Group, et Mary Barra, présidente-directrice générale de GM, selon laquelle un partenariat entre les deux entreprises pourrait rendre le développement des véhicules plus efficace, en augmentant la capacité de mise à l'échelle et en favorisant une allocation précise des capitaux.

"GM et Hyundai ont des forces complémentaires et des équipes talentueuses", a déclaré Mme Barra. "Notre objectif est de libérer le potentiel et la créativité des deux entreprises afin de proposer aux clients des véhicules encore plus compétitifs, plus rapidement et plus efficacement."

"Ce partenariat permettra à Hyundai et GM d'évaluer diverses opportunités d'amélioration de la compétitivité sur des marchés et des segments stratégiques, ainsi que d'accroître la rentabilité et d'offrir une plus grande valeur aux clients grâce à notre expertise commune et à nos technologies innovantes", a commenté M. Chung.