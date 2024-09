Renault « sauve » des modèles légendaires du passé et les transforme en voitures électriques modernes, une initiative parfaitement conçue et orchestrée par Luca de Meo, PDG du Groupe Renault. Nous connaissons déjà la R5, et la R4 sera bientôt présentée au Mondial de l'Automobile de Paris.

De plus, la marque française vient de dévoiler un « restomod » de la R17, un coupé commercialisé dans les années 1970. Mais nous préférons un autre coupé du constructeur, la légendaire Fuego des années 1980 (elle a été commercialisée entre 1980 et 1987).

Que penseriez-vous de son retour sur le marché ?

Nous en serions évidemment ravis. D'autant plus si la voiture ressemble à la reconstitution numérique publiée sur Autoblog.it, car il s'agit d'une réinterprétation moderne qui ne s'éloigne pas du véhicule d'origine.

Coupé écolabellisé

Dans ce cas, il ne s'agirait pas d'un modèle 100 % électrique mais hybride, comme l'annonce l'inscription sur le côté, similaire à celle de la Fuego classique avec le mot « Turbo » dans sa version la plus exclusive.

Quels sont les groupes motopropulseurs hybrides dont dispose actuellement Renault ? Nous avons celle de la Clio et de la Captur avec 143 ch combinés, basée sur un moteur atmosphérique de 1,6 l. Ce n'est pas une mauvaise option mais nous préférons la variante de 200 ch de l'Austral et du Rafale, avec un moteur turbo trois cylindres de 1,2 litre.

De plus, si la Fuego adoptait un système hybride rechargeable, elle serait en parfaite adéquation avec le Rafale de 300 ch, qui bénéficie également d'une transmission intégrale et du badge 0 de la DGT. En revanche, cette variante pèserait nettement plus lourd et aurait probablement un coffre très réduit, car elle devrait intégrer une batterie de plus grande capacité.

Nous voulons un Fuego moderne

Nous opterions donc pour la Fuego E-Tech full hybrid de 200 ch, même si la transmission automatique multi-mode n'excelle pas vraiment dans la conduite sportive. La voiture serait basée sur la plate-forme modulaire CMF, bénéficierait du label Eco et pourrait être équipée du toit panoramique de pointe de la société, qui peut être assombri par modules.

Avec cet article, nous avons déjà fait notre travail pour que Renault envisage la nouvelle Fuego. Maintenant, c'est à vous de faire la différence avec vos commentaires positifs, et certains d'entre vous pourraient même commencer une collection de signatures à remettre à la marque !

Blague à part, nous espérons que la société du losange continuera à « ressusciter » des modèles classiques, car cela nous semble être la bonne décision. Et si d'autres marques sont encouragées à faire quelque chose de similaire, de tels projets sont les bienvenus.

