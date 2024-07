Ce mois-ci, le président de la République française, Emmanuel Macron, s'est rendu au traditionnel défilé militaire du 14 juillet (allant de l'Élysée à l'avenue Foch) à bord d'un Renault Rafale, spécialement adapté pour répondre aux exigences de la fonction présidentielle.

La marque française redevient ainsi le véhicule de la présidence, une première depuis 2016 et la Renault Espace V blindée, utilisée par François Hollande puis par son successeur, Emmanuel Macron. Depuis, le Chef de l'État avait utilisé une DS7 Crossback, une Peugeot 5008, une DS7 Crossback hybride et une DS7.

La voiture bleue du Président

La Renault Rafale mise à disposition de l'Élysée se distingue tout d'abord par sa teinte de carrosserie « Bleu Sommit », sans oublier la calandre ornée du drapeau français en dégradé, les porte-drapeaux amovibles, les écussons bleu, blanc et rouge sur les portes avant et les jantes spéciales de 20 pouces.

Renault fait son retour à l'Élysée avec le Rafale Renault fait son retour à l'Élysée avec le Rafale

Les Renault dans leur tenue officielle

La première Renault à avoir été utilisée par un Président de la République fut une Renault 40 ch en 1920, qui restera en service jusqu'en 1928 et sera utilisée par Paul Deschanel, Alexandre Millerand et Gaston Doumergue.

À l'époque, c'était la référence des modèles de luxe de Renault et depuis, pas moins de 12 présidents de la République ont choisi Renault pour leurs déplacements officiels. De nombreux véhicules présidentiels ont marqué l'histoire de la fonction et surtout de la Vème République. On se rappellera bien évidemment de la DS 19 du Général de Gaulle qu'il a utilisé de 1958 à 1969. C'est d'ailleurs à bord de ce véhicule qu'il a échappé à l'attentat du Petit-Camart, le 22 août 1962. On n'oubliera pas non plus la Renault Safrane de François Mitterrand où la CX prestige de Jacques Chirac.