Initialement réservés au segment premium, les SUV coupés se sont également fait une place dans les listes des marques généralistes, offrant des formes plus sportives que les SUV plus classiques, mais souvent sans nécessiter de sacrifices particuliers en termes d'espace. C'est le cas de la Renault Rafale, le nouveau coupé SUV hybride au losange.

Un modèle qui s'inscrit dans le segment des SUV de taille moyenne - il mesure 4,71 mètres de long - avec des formes massives qui garantissent néanmoins de bonnes performances aérodynamiques.

Renault Rafale, les dimensions

Le Renault Rafale mesure 4,71 mètres (4 710 mm) de long, 1,86 (1 860 mm) de large, 1,61 (1 610 mm) de haut et son empattement (la distance entre les centres des roues avant et arrière) est de 2,74 mètres (2 740 mm). C'est 20 cm de plus en longueur que l'Austral, avec laquelle elle partage la plateforme, et des voies élargies de 4 cm.

Renault Rafale, l'arrière

Renault Rafale, habitabilité et compartiment à bagages

La forme de coupé du Renault Rafale ne doit pas effrayer les passagers de grande taille : en effet, l'espace à l'arrière est important, tant en longueur qu'en hauteur, grâce à l'assise légèrement abaissée et à la ligne de toit qui permet de gagner des centimètres, même en présence du spectaculaire toit panoramique en verre. Le canapé est bien conçu et l'absence quasi-totale de tunnel central ne pénalise pas ceux qui sont assis au milieu. Il y a également des bouches d'aération et deux prises USB de type C. Très pratiques sont les supports pour smartphone ou tablette intégrés dans les porte-gobelets de l'accoudoir central.

Renault Rafale, le coffre Renault Rafale, l'arrière avec le porte-smartphone

Le compartiment à bagages est également généreux, avec une capacité minimale de 627 litres, qui peut atteindre 1 900 litres en rabattant les dossiers de la banquette arrière, qui forment toutefois une légère marche.

En termes de motorisation, le Renault Rafale n'est disponible qu'en motorisation électrifiée, full hybrid 200 ch et plug-in 300 ch, cette dernière étant dotée d'une transmission intégrale grâce à la présence d'un moteur électrique couplé à l'essieu arrière.

Version Moteur Puissance Transmission Renault Rafale 1.2 200 1.2 full hybrid 200 CV Automatique Renault Rafale 1.2 300 1.2 plug-in 300 CV Automatique

Renault Rafale, des concurrents aux dimensions similaires

Le segment des SUV coupés de taille moyenne est occupé par les marques premium allemandes classiques avec l'Audi Q5 Sportback, le BMW X4, le Mercedes GLC Coupé, auxquels s'ajoutent des modèles tels que la Peugeot 408 - pas totalement assimilée au monde des SUV, mais dont les formes et les dimensions de coupé recoupent celles de la Renault Rafale - et la Tesla Model Y, la seule à être disponible en version électrique uniquement.