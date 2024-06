Avec ses lignes de SUV aux allures de coupé, le Renault Rafale est conçu pour attirer le regard. Mais les formes de la carrosserie ne sont pas les seules à distinguer le nouveau modèle du constructeur transalpin.

En effet, l'intérieur est l'un des plus soignés de toute la gamme, en plus d'être très complet sur le plan technologique.

Renault Rafale, le tableau de bord

La disposition générale du tableau de bord reprend celle de l'Espace, bien que sur le Rafale, la qualité perçue de la sellerie et des finitions ont fait un bond en avant. Le design reste frappant et minimaliste, avec des lignes simples et tendues qui intègrent les subtils éclairages d'ambiance et les bouches d'air conditionné "pleine largeur".

Renault Rafale, le tableau de bord

L'instrumentation est pratiquement au même niveau, avec le combiné d'instruments de 12,3 pouces encadrant l'écran d'infodivertissement de 12 pouces.

Renault Rafale : la connectivité

Le système d'infodivertissement de la Renault est basé sur Android Automotive et intègre donc Google Maps et Google Assistant. La présentation est très proche de celle d'une tablette, afin d'améliorer l'intuitivité globale de l'utilisation dès les premières interactions.

Comme sur un appareil mobile, des applications peuvent être téléchargées et mises à jour. Apple CarPlay et Android Auto sont également sans fil et les caméras ne manquent pas pour compléter l'équipement et rendre les manœuvres plus faciles et plus sûres.

Renault Rafale Instrumentation digitale 12,3" Affichage tête haute Oui Moniteur central 12" Mirroring Android Auto

Apple CarPlay OTA Oui Assistant vocal Oui

Renault Rafale : qualité et matériaux

Sur le Rafale, l'effet de surprise est assuré par le toit panoramique en verre Solarbay, qui peut être opacifié à l'aide d'un bouton spécifique situé sur le panneau du plafond. Il s'agit avant tout d'une solution utile pour éclairer le cockpit en filtrant en grande partie les rayons du soleil.

Place au toit panoramique Solarbay

Par ailleurs, les matériaux choisis sont de bonne qualité, le cuir et l'alcantara caractérisant surtout la finition haut de gamme esprit Alpine.

La moquette bleue clair à l'intérieur des compartiments latéraux ajoute une touche de sophistication, qui plaît à la fois à l'œil et au toucher.

Renault Rafale : l'espace

Avec ses 4,71 m de long, 1,86 m de large et 1,61 m de haut, le Rafale a des dimensions importantes qui se traduisent par un coffre tout aussi intéressant.

Malgré la lunette arrière inclinée et la forme particulière de coupé SUV, le Rafale affiche une capacité minimale de 627 litres, avec la possibilité de rabattre les sièges arrière (en mode 40:20:40) et d'atteindre ainsi 1 900 litres.

Sous le compartiment de charge, il y a de la place pour la roue de secours, mais pas pour la plage arrière. À l'arrière, il y a également quatre crochets hauts et une prise 12V.

Renault Rafale, le coffre

Des sièges arrière accueillants, qui intègrent également un accoudoir central, complété par des compartiments rembourrés, deux prises USB-C et un système rotatif avec deux supports pour des bouteilles ou pour ranger des tablettes ou des smartphones.

Renault Rafale, notre essai routier