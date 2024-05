Renault avait déjà annoncé ce modèle et c’est pourquoi ce nouveau Rafale E-Tech 4x4 300 ne constitue en rien une surprise. Il s’agit de la nouvelle version, désormais la plus puissante, du SUV coupé de milieu de gamme avec quelques 300 ch.

Jetons un coup d'œil à la transmission : ici, un moteur turbo essence de 1,2 litre qui développe 150 ch fonctionne avec trois moteurs électriques. Le premier est situé sur l'essieu arrière, le deuxième sur l'essieu avant et le dernier se positionne en tant que générateur de démarrage dans la transmission automatique dite "multimode". Il existe également une batterie de 22 kWh qui, d'après Renault, devrait permettre une autonomie électrique allant jusqu'à 100 km.

Galerie: Renault Rafale E-Tech 4x4 (300 ch)

19 Photos

Les 300 ch font passer le Rafale de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes. La version de 200 ch met 2,5 secondes de plus pour ce sprint. La batterie peut être chargée de 0 à 80 % en 2 heures et 10 minutes grâce au chargeur embarqué de 7,4 kW.

Vraiment différent ?

Outre les innovations en matière de motorisation, le SUV de Renault propose également des modifications dans le réglage de la suspension avec une nouvelle suspension adaptative qui, associée à une caméra orientée vers l'avant, s'adapte automatiquement au terrain et au style de conduite. Il existe également différents modes de conduite qui peuvent être contrôlés via le moniteur d'infodivertissement pour ajuster les différents paramètres du conducteur du système 4Control Advanced (qui contrôle la direction des deux essieux) : "Confort", "Dynamique" et "Sport".

Visuellement, le Renault Rafale E-Tech 4x4 300 ne se distingue du reste de la gamme que par des détails. Il s'agit notamment des jantes en alliage de 21 pouces et du becquet arrière, dont la couleur contraste avec la carrosserie. L'intérieur de ce dernier est bien entendu plus sportif sans sacrifier le confort. Il est équipé de tapis de sol spéciaux dans le bleu alpin typique. Une autre nouveauté est le système d'infodivertissement avec des cartes mises à disposition de la chaîne cinématique. L’objectif est de mieux gérer les batteries pour garantir à tout moment une efficacité maximale.

Le nouveau modèle haut de gamme sera disponible chez les concessionnaires à partir de l'automne 2024, dans les deux versions "Esprit Alpine" et "Atelier Alpine". Le constructeur français n'a pas encore annoncé de prix.