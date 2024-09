La Renault 17 des années 1970 était une sorte de crossover entre un coupé et un break. Elle fait partie des classiques de la marque. Aujourd'hui, le constructeur français présente une version Electromod: le moteur à essence de 1,6 litre qui entraînait les roues avant dans la version originale est remplacé par un moteur électrique de 200 kW (272 ch) sur l'essieu arrière.

Ce moteur pourrait être étroitement lié au moteur « e-PT-200kW » que Renault prévoit d'utiliser dans ses voitures électriques à partir de 2027, écrit Autocar. Ce moteur, développé en collaboration avec Valeo, a été annoncé à l'automne 2023 et, comme les moteurs utilisés jusqu'à présent, il est conçu pour fonctionner sans aimants permanents et donc sans terres rares.

Structure en carbone

Avec ses 200 kW de puissance, soit 272 ch, la R17 Electric Restomod x Ora Ito (nom officiel du concept car) est conçue pour sprinter beaucoup plus vite que son ancêtre historique à moteur thermique de 107 ch.

Bien sûr, l'original ne pesait guère plus d'une tonne. Dans la Renault 17 électrique, un châssis en carbone est censé réduire le poids à vide à 1,4 tonne, tandis qu'une Renault Megane E-Tech Electric pèse environ 1,7 tonne.

Un design qui respecte l'original

Le design de ce concept Renault a été développé en collaboration avec le designer français Ora Ito. Il est aussi anguleux que le modèle à combustion et de nombreuses caractéristiques de la carrosserie ont été reprises. Par exemple, la voiture ne semble pas avoir de montant de toit derrière la vitre avant, ce qui n'est probablement pas idéal en termes de sécurité en cas d'accident.

Les phares jaunes des modèles français de cette époque ont également été repris. Cependant, dans ce cas, ils sont rectangulaires et fendus, au lieu d'être ronds comme sur l'original. Ito a également opté pour des passages de roues angulaires.

La voiture aura les mêmes portes, les mêmes vitres et le même soubassement que l'originale, mais elle sera nettement plus basse et plus large de 17 cm. La R17 des années 1970 mesurait 4,26 mètres de long, 1,65 mètre de large et seulement 1,31 mètre de haut.

Un intérieur à la fois classique et moderne

L'intérieur a été conçu dans le style des années 1970, ce qui inclut non seulement les formes extravagantes du volant et des instruments, mais aussi la palette de couleurs marron et beige.

Le prototype Electromod sera présenté au salon de l'automobile de Paris en octobre prochain. Renault prévoit également de présenter sa R4 électrique en tant que voiture de série, avec laquelle le constructeur poursuit la série rétro commencée avec la R5 électrique, qui comprendra également une Twingo électrique. En revanche, aucune version de série de la R17 n'est prévue.

Le succès du style rétro

Les modèles rétro bien faits comme la Fiat 500 électrique, la Renault 5 électrique ou ce revival de la R17 sont populaires. Ils peuvent rappeler aux clients (qui vieillissent démographiquement) leur jeunesse et leur offrir ainsi une certaine sécurité à une époque marquée par de nombreux changements. Mais peut-être vaut-il mieux demander à un sociologue ou à un philosophe de la culture....