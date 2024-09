Du 14 au 20 octobre, le Groupe Renault sera un acteur majeur du Mondial de l'Automobile de Paris, situé à la porte de Versailles.

Le groupe français exposera les nouveautés de toutes ses marques, à savoir Renault, Dacia, Alpine et Mobilize. Au cours de l'événement, le groupe prévoit de présenter sept premières mondiales et deux concepts, dont la très attendue Renault 4, probablement dans sa version de série qui arrivera chez les concessionnaires en 2025.

Les nouvelles Renault, Alpine et Dacia

Renault mise sur l'innovation et l'offensive électrique, en mettant l'accent sur la technologie et les modèles des segments C et D. Au salon, l'entreprise présentera en première mondiale la Renault 4, une voiture électrique du segment B développée en collaboration avec Ampere, ainsi que des modèles tels que la Renault 5 et la future nouvelle Twingo.

Nouvelle Renault 4, rendu par Motor1.com

La marque Alpine dévoilera également de nouvelles technologies à faibles émissions, avec la présentation en première mondiale de l'Alpenglow Hy6, un prototype à hydrogène et un showcar exclusif. Il y aura aussi l'A290 et toutes les versions spéciales de l'A110.

Alpine A290 (2024)

Par ailleurs, Dacia exposera l'ensemble de sa gamme, y compris les nouveaux Duster et Spring, ainsi qu'un nouveau modèle du segment C. Le Sandrider, prototype destiné au Championnat du monde de rallye-raid, sera quant à lui à l'honneur.

Véhicules utilitaires et mobilité urbaine

Les innovations du groupe ne se limitent pas aux véhicules particuliers, mais incluent également des innovations dans le domaine des véhicules utilitaires et de la mobilité urbaine.

Renault, par exemple, exposera le concept d'un nouveau véhicule utilitaire, le Master H2-Tech, développé en collaboration avec HYVIA. Enfin, Mobilize présentera des modèles tels que Duo et Bento, des quadricycles électriques destinés à la micro-mobilité urbaine, ainsi que des solutions avancées de recharge rapide pour les véhicules électriques.