Renault s'apprête à dévoiler un nouveau concept basé sur un modèle des années 1970. Une série de posts sur X semble en effet anticiper l'arrivée d'un « show car » qui sera dévoilé le 4 septembre prochain.

La photo teaser montre une face avant carrée avec quatre phares et une grande calandre. Il se pourrait que le modèle en question rende soit un "remake" de la 17.

Une expérience sportive

Selon les premières informations, le prototype a été développé en collaboration avec le designer français Ora Ito, qui a déjà travaillé avec Citroën, Nike et Heineken, entre autres marques.

Renault pourrait utiliser ce concept pour évaluer l'intérêt d'un modèle plus sportif pour accompagner les 4 et 5 dans sa gamme de voitures électriques au look rétro, à l'instar de ce qu'a fait Opel avec la Manta GSe Elektromod.

La Renault 17 a été produite de 1976 à 1979

La présentation du concept est prévue pour le mois prochain au Mondial de l'Automobile de Paris.

Opération nostalgie

Le constructeur français poursuivra donc l'opération nostalgie lancée par le PDG Luca De Meo il y a quelque temps. Le premier modèle inspiré par les Renault emblématiques du passé a été la 5 E-Tech, qui rappelle la forme de la berline des années 1990 du même nom et a déjà été déclinée dans la version sportive Alpine A290.

Renault 5 E-Tech Electric Renault 4EVER Trophy Blu Ile de France Nuova Renault Twingo (2026), le rendu de Motor1.com

Les plans se poursuivront en 2025 avec la R4, basée sur la Renault 4 de 1961 à 1995. Basée sur le concept 4EVER Trophy, cette Renault devrait avoir un prix de départ d'environ 25 000 euros et des formes proches de celles d'un crossover.

En 2026, en revanche, ce sera au tour de la Twingo, qui devrait reprendre en grande partie les lignes du concept présenté en 2023, lui-même basé sur la première génération lancée en 1992. Ce devrait être la Renault électrique la plus abordable de la gamme, avec un prix de base d'environ 20 000 euros.