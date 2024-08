Peu de véhicules font tourner les têtes comme le Futurliner de General Motors. Construite dans les années 1930, la flotte d'une douzaine de streamliners mettait en valeur la puissance industrielle américaine et les prouesses technologiques de GM. Ils ont parcouru l'Amérique du Nord, faisant une pause pendant la Seconde Guerre mondiale, et la flotte de bus a été définitivement arrêtée en 1956. À partir de là, chaque Futurliner a suivi son propre parcours, jusqu'à sa restauration, son délabrement ou son oubli.

Dans les années 1990, deux Futurliner ont été achetés par la société Peter Pan Bus lines, basée à Springfield, dans le Massachusetts, et l'un d'entre eux est aujourd'hui en vente sur Facebook. Le prix ? Environ un million de dollars.

Un concours de circonstances inhabituel nous a amenés à monter à bord et à conduire ce mastodonte à la fin de l'année 2021. D'après la société, il était en vente à l'époque, mais seulement grâce au bouche-à-oreille. Aujourd'hui, il semble que Peter Pan soit plus impatient de s'en débarrasser. L'entreprise l'utilise actuellement pour des événements spéciaux. Cet espace, autrefois réservé à une exposition sur le progrès technologique, est aujourd'hui une petite scène où se produisent généralement des groupes de musique.

Peter Holderith / Motor1

Son groupe motopropulseur d'origine a été remplacé par un moteur diesel, qui a suffisamment de puissance pour tirer le Futurliner à un rythme raisonnable. C'est une chose étrange à conduire, assis si haut dans les airs. Un escalier étroit mène à la cabine, qui comporte un seul siège central pour le conducteur et une petite banquette derrière pour quelques passagers. Nous n'avons jamais conduit de vieux bus, mais c'est la meilleure façon de décrire l'expérience. La direction fait environ un million de tours d'une butée à l'autre.

Elle était en assez bon état lorsque nous l'avons conduite, et il semble qu'elle soit encore plus performante aujourd'hui. Le système de vis sans fin qui soulève la barre lumineuse au-dessus du véhicule avait besoin d'un peu d'amour il y a quelques années, mais il semble que ce problème ait été résolu. Comme mentionné précédemment, Peter Pan possède en fait deux Futurliners, bien que l'un d'entre eux soit dans un triste état de délabrement. On nous a dit que l'entreprise avait l'intention d'enlever la vis sans fin de l'un des Futurliners pour améliorer le fonctionnement de sa bête fonctionnelle, et c'est peut-être ce qui a été fait.

Peter Holderith / Motor1

En 2021, Peter Pan affirmait que toute personne souhaitant acheter la machine restaurée devait également retirer la carcasse rouillée du Futurliner non fonctionnel, bien que cette nouvelle annonce ne mentionne pas le retrait de la vieille carcasse.

L'intention n'est pas d'aider à vendre cet engin, mais de souligner qu'il s'agit d'un élément très intéressant de l'histoire et que d'autres Futurliners ont été vendus à des prix bien plus élevés que ceux demandés par Peter Pan. Si vous êtes curieux, le bus restauré de Peter Pan a probablement été acheté par Joe Bortz, un collectionneur de voitures, auprès d'un groupe de plusieurs véhicules rassemblés à l'extérieur de Chicago dans les années 1990. Son histoire avant cela est très floue.

Le deuxième Futurliner que possède la compagnie, la carcasse en décomposition, est en fait beaucoup plus intéressant du point de vue de son passé. Il a appartenu au célèbre télévangéliste Oral Roberts, qui l'a utilisé pour parcourir l'Amérique centrale dans le cadre d'une mission de promotion du christianisme. Au fil des décennies, il s'est retrouvé à Mount Vernon, dans l'État de New York, avant d'être déposé dans un parc à ferraille et d'atterrir dans un champ à East Meredith, dans l'État de New York. C'est là que Peter Pan l'a trouvée, identifiable grâce à plusieurs modifications apportées à sa carrosserie en acier au fil des ans.

Peter Holderith / Motor1

Quoi qu'il en soit, sachez que, oui, l'unité à vendre fonctionne et roule très bien. Il aurait certainement besoin d'un peu d'amour - même la restauration dont il a bénéficié remonte à quelques décennies - mais il est peu probable qu'il y ait une autre occasion d'acheter un Futurliner de sitôt.