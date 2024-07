La Corvette ZR1 2025 de 1 064 chevaux n'a pas d'égale. La ZR1 de dernière génération ne développait que 755 chevaux, soit plus de 300 de moins que la version C8. C'est pourquoi le développement de cette voiture présentait des défis intéressants. Comment l'équipe Corvette allait-elle développer les pneus, la suspension et le groupe motopropulseur de la nouvelle ZR1 sans disposer de données sur une voiture aussi puissante ? La solution a été pour le moins intéressante.

Lors de la présentation d'une nouvelle ZR1, l'ingénieur en chef exécutif de la Corvette, Tadge Juechter, a révélé comment l'entreprise avait résolu ce problème.

"Nous avons dû mettre au point une voiture à très haute puissance et à couple élevé", a déclaré M. Juechter. "Nous avons construit un mulet. Une Stingray [C8] hot-rodded, en fait, équipée d'un LT5. Un LT5 hot-rodded de 850 chevaux avec une boîte de vitesses séquentielle, pour le développement des pneus."

Chevrolet Corvette C7 ZR1

Bien que le concept semble simple, Juechter a dû convaincre la direction de l'entreprise. "Il ne nous a pas fallu longtemps pour nous convaincre nous-mêmes. Convaincre la direction qu'il faut construire ce hot rod... oh, il faut le faire", a-t-il déclaré en se remémorant la discussion avec les dirigeants de l'entreprise.

La voiture a été construite, bien sûr, mais elle n'était pas très agréable à conduire. "Nous avons mis une poulie plus petite sur le supercharger et il mangeait les courroies", raconte en riant l'ingénieur en chef Josh Holder. Tout cela était pourtant nécessaire pour s'approcher de l'enveloppe de performance de la ZR1. "Rétrospectivement, elle était trop lente", note Chris Barber, l'ingénieur en chef du développement de la ZR1. Malgré les performances de ce mulet, il lui manquait 214 ch pour atteindre la voiture de série.

"À l'époque, cela semblait épique", se souvient Juechter. Mais il y avait beaucoup plus à venir.

Chevrolet Corvette C8 ZR1

On ne sait pas exactement ce qu'il est advenu de ce mulet après l'arrivée du moteur LT7 de série de la ZR1, mais à en juger par ses antécédents en matière de fiabilité, on s'en est probablement débarrassé le plus rapidement possible.

Pourtant, pendant un certain temps, ce mélange de bric et de broc a été la Corvette la plus puissante jamais construite par GM. Si ce n'est pas une voiture qui mérite d'être conservée, c'est une voiture qui mérite au moins d'être rappelée.