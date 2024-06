La route a été longue pour les fans de Corvette, mais la plus grande des 'Vette sera bientôt officiellement présentée. Chevrolet a annoncé la date de lancement de la nouvelle ZR1, le 25 juillet prochain.

À quoi pouvons-nous nous attendre ce jour-là ? Bien que rien ne soit encore officiel, la nouvelle ZR1 devrait être la Corvette de série la plus puissante de toutes. Les rumeurs font état d'une puissance avoisinant les 800 chevaux, ce qui éclipserait facilement la ZR1 de la génération précédente. Et bien que Chevrolet n'ait pas confirmé les détails du moteur, les vidéos-espions et les teasers ne laissent que peu de place à l'imagination. Pour rappel, la dernière annonce de Chevrolet nous donne un autre extrait sonore à saliver.

Il ne s'agit pas du V8 à poussoirs de 6,2 litres de la Stingray. Il s'agit du moteur 5,5 litres à double arbre à cames en tête de la Z06, alimenté par une paire de turbocompresseurs. Au-delà de la sonorité de l'échappement, la précédente vidéo teaser de Chevrolet contenait un Easter egg qui confirmait la présence d'un moteur à haut régime. À peine visible dans la fumée, la forme d'une fusée indique qu'il s'agit du V8 LT6 Gemini de la Z06. En outre, les volutes de fumée finissent par former deux cercles que l'on pourrait interpréter comme une paire de turbocompresseurs.

Dans la Z06, ce moteur développe 670 chevaux en aspiration naturelle et atteint son régime maximal à 8 600 tr/min. La question de savoir si la ZR1 atteindra un régime aussi élevé fait encore l'objet de débats, certaines rumeurs affirmant que le moteur sera doté d'un vilebrequin à plans croisés plutôt que d'un vilebrequin à plans plats. On ne peut pas simplement boulonner un turbocompresseur sans apporter d'autres changements mécaniques, alors quoi que les ingénieurs aient en réserve, le moteur de la ZR1 portera probablement la désignation LT7.

La ZR1 a longtemps été le fleuron de la performance pour Corvette, mais tout a changé avec la C8 à moteur central et il pourrait y avoir une autre version encore à venir. Les rumeurs d'une Corvette Zora à transmission intégrale ont commencé à percoler depuis que la génération actuelle a fait ses débuts en 2019. Une rumeur a rapporté qu'elle suivrait la ZR1, associant le moteur biturbo à une assistance hybride pour générer 1 000 ch. jusqu'à présent, cette rumeur s'est avérée exacte en prédisant les Z06, E-Ray et ZR1.

Pour l'heure, tous les regards sont tournés vers Chevrolet, qui organisera une grande fête de la Corvette le 25 juillet.