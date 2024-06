La Chevrolet Corvette que vous pouvez acheter aujourd'hui n'a rien à voir avec les modèles de la première génération. La voiture a beaucoup évolué depuis ses humbles débuts dans les années 1950, mais l'original reste une icône et nous détestons la voir prendre la poussière, comme dans l'exemple ci-dessus. Heureusement, un lavage et un entretien minutieux ont permis de redonner à cette voiture de sport sa splendeur d'origine.

Cela faisait 30 ans que cette Corvette n'avait pas bougé, accumulant la poussière et les excréments de petits animaux. Elle a passé 20 ans dans une grange et 10 ans dans un entrepôt. Cependant, contrairement à d'autres véhicules oubliés, celle-ci a fait l'objet de soins attentifs avant d'être mise au rebut. Bien qu'elle soit sale, y compris à l'intérieur, les sièges sont impeccables et ne présentent ni lacérations ni déchirures. Il n'y a pas non plus de dommages extérieurs majeurs.

Elle semble sale, mais pas en mauvais état, bien qu'il y ait une tonne de crottes de souris partout. Il y en a sous les sièges, dans le compartiment moteur, sur le moteur et dans le coffre. Les souris ont également créé des maisons de fortune, en fourrant des débris dans les fissures, et la voiture est couverte d'empreintes d'animaux sales, allant du rat au raton laveur.

Les sièges sont tachés, mais ils ont l'air neufs après le nettoyage, les inserts passant d'un gris terne à un noir. Pour la moquette, le défi a été de taille, car son support en mousse et ses fibres épaisses ont piégé une tonne de déchets, mais les éléments ont l'air impeccables à l'intérieur de la Chevrolet.

Le compteur de la voiture n'indique que 18 156 km, avec une vignette datant de 1987 indiquant qu'elle avait parcouru 17 678 km à l'époque, soit environ deux ans avant que le propriétaire ne la mette définitivement au garage, et son état en témoigne. Les sièges ont l'air neufs, la peinture brille encore avec un peu d'amour, et l'habitacle semble être un endroit agréable pour passer un samedi après-midi, une fois qu'il a été soigneusement désinfecté.