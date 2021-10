Nous avons vu toutes sortes de véhicules transformés en camping-cars. Certains sont rustiques et conçus pour de petites escapades, d'autres sont bien plus sophistiqués et offrent tout le confort nécessaire pour y vivre. Dans tous les cas, c'est la première fois que nous voyons un bus à deux étages transformé en maison. Bien qu'il soit statique pour le moment, on peut toujours le démarrer et le conduire pour changer d'air et de décor.

Cet étonnant bus est l'idée de Luke Walker et de Charlie MacVicar. Le couple habite au Royaume-Uni et, après avoir vécu à 2000 à l'heure, il a décidé de s'installer et de poser ses valises. Selon MyJournal.com, ce couple n'avait pas envie de dépenser son argent dans un appartement en location ou de s'engager dans un crédit, alors ils ont fait preuve de créativité.

En temps normal, un camping-car doit être capable de vous emmener là où vous le souhaitez, mais dans le cas de ce bus, un accent particulier a été mis sur l'intérieur pour que le couple puisse y vivre dans la joie et la bonne humeur. Alors, lorsqu'ils ont trouvé ce bus Volvo à seulement 3500 dollars, ils n'ont pas hésité une seule seconde et ont mis leur plan à exécution.

À l'exception du cadre champêtre et d'un grand tuyau de poêle à l'arrière, ce bus ressemble toujours à un bus londonien à deux étages. Mais si vous pénétrez à l'intérieur, vous serez étonnés par son aménagement.

Le premier étage comprend une cuisine complète avec une table à manger, et une machine à laver astucieusement installée dans la cuisine. L'extrémité du bus sert de salon, et c'est également là que vous trouverez le poêle à bois pour vous chauffer pendant les nuits froides. L'étage entier est ouvert, ce qui donne l'impression que l'espace est plus grand qu'il ne l'est vraiment, à l'exception de la demi-salle de bain avec des toilettes et un lavabo nichés au milieu.

Une baignoire de taille normale se trouve à l'étage, dans la chambre parentale. Elle comprend des meubles fabriqués sur mesure pour s'adapter aux diverses bizarreries du design du bus. Bien évidemment, les sols et les murs ont tous été refaits pour créer une atmosphère lumineuse et neutre.

En ce qui concerne l'alimentation électrique, le bus est en fait situé sur un terrain à Essex et est actuellement connecté au réseau électrique standard. L'eau et le gaz naturel sont également raccordés ce qui fait de ce bus une véritable maison roulante et permanente. Cela signifie également que Luke et Charlie ne peuvent pas simplement sauter derrière le volant pour partir en voyage sans faire d'efforts supplémentaires, même si le bus est toujours en état de marche.

En attendant, ce couple partage sa routine de vie en bus via un compte Instagram. Le travail de construction a été considérable, mais avec seulement 21 000 dollars investis jusqu'à présent, c'est une maison qui a du style et qui ne leur a pas coûté très cher.