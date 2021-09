L'entreprise allemande Volkner Mobil construit sans doute les camping-cars les plus luxueux qui soient. Si vous pouvez vous permettre de mettre plusieurs millions d'euros dedans, alors peut-être avez-vous déjà une supercar ou une hypercar dans votre garage. Dans une nouvelle vidéo promotionnelle, Volkner montre qu'il est possible de faire rentrer dans son modèle Performance S une Bugatti Chiron dans le garage intégré au camping-car !

Selon Volkner, ce camping-car Performance S serait vendu au détail pour 2 035 000 € (2,4 millions de dollars aux taux de change actuels). L'extérieur s'habille d'une teinte violette aubergine. Une paroi coulissante permet d'agrandir l'espace lorsque le véhicule est à l'arrêt. Il y a des panneaux solaires sur le toit et une batterie d'une capacité totale de 1800 ampères-heures.

Le garage intégré s'ouvre hydrauliquement. Le propriétaire y place sa voiture, une Bugatti Chiron par exemple, sur la plate-forme, et celle-ci glisse en dessous. Aucun dispositif d'arrimage n'est nécessaire. Selon Volkner, ce système permet de transporter un deuxième véhicule sans avoir besoin d'une remorque.

À l'intérieur, on trouve un système audio Burmester très haut de gamme qui vaut à lui seul par moins de 300 000 euros (355 000 dollars). La zone de rangement à élévation électrique pour les assiettes et les tasses est aussi très astucieuse. La douche est grande par rapport aux normes des camping-cars. La cabine est tapissée de blanc et la société applique à la main le placage en bois BrilliantBlack dans tout l'intérieur.

Il y a une cuisine complète, comme à la maison. Elle comprend une cuisinière à induction, un four, un micro-ondes, un réfrigérateur, un lave-vaisselle et même une machine à expresso. La société propose également une cave à vin.

Le Performance mesure 12 mètres de long. Les acheteurs peuvent obtenir des réservoirs d'eau douce d'une capacité de 750 à 1000 litres. Côté moteur, la puissance est fournie par un moteur Volvo de 454 chevaux (338 kilowatts) ou un moteur Mercedes de 424 chevaux (316 kW). Tous deux sont reliés à une boîte de vitesses automatique.

En supposant que vous ayez suffisamment sur votre compte en banque, ce camping-car semble être le meilleur moyen de parcourir de longues distances. Et puis une fois arrivé à destination, il y a toujours votre hypercar à sortir du garage intégré pour rendre enfin la conduite un peu plus palpitante !