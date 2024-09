Malgré les déclarations d'Oliver Blume excluant la possibilité de licenciements, Volkswagen a informé IG Metall - le syndicat allemand de la métallurgie - qu'il annulait plusieurs conventions collectives, dont la plus importante concerne la garantie de l'emploi jusqu'en 2029 dans six usines allemandes. Un horizon trouble, chargé de licenciements, se profile donc chez Volkswagen.

Un geste inattendu et sans précédent de la part de Wolfsburg, aux prises avec une crise inédite. "Nous devons permettre à Volkswagen AG de réduire les coûts en Allemagne à un niveau compétitif afin de pouvoir investir dans de nouvelles technologies et de nouveaux produits avec nos ressources", a déclaré le directeur des ressources humaines de Volkswagen, Gunnar Kilian.

Les réactions

La réponse d'IG Metall ne s'est pas fait attendre, Daniela Cavallo (présidente du comité d'entreprise du constructeur allemand, qui représente plus de 662 000 travailleurs) répétant : "Avec moi, il n'y aura pas de fermetures d'usines VW."

Selon Mme Cavallo, la crise dans laquelle se trouve Volkswagen n'est pas due aux coûts du personnel, mais aux mauvais choix de la direction, qui doivent amener l'entreprise à retrouver son leadership technologique. "Pour y parvenir, il est nécessaire de renforcer le développement technique au lieu de repousser sans cesse les produits et les projets", a déclaré Mme Cavallo, qui a indiqué que les domaines des logiciels et des batteries étaient ceux dans lesquels il fallait investir davantage. "Ces dernières années, la direction a été lente à adopter de nouveaux produits et de nouvelles technologies."

Linea produttiva nella fabbrica di Wolfsburg

Les fermetures d'usines sont manifestement une perspective effrayante pour beaucoup, IG Metall ayant proposé de porter la semaine de travail à quatre jours, à l'instar de ce qui avait été fait dans les années 1990. Cette proposition est restée lettre morte.

Retour aux années 1990

Avec cette annulation, il ne reste plus beaucoup de temps pour parvenir à un nouvel accord. S'il n'est pas conclu d'ici juin 2025, les contrats signés avant 1994 entreront en vigueur. Une conséquence insensée selon Daniela Cavallo. Il y a 40 ans, cela se traduisait par une augmentation des salaires et des avantages pour le personnel des six usines allemandes de Volkswagen. La clause la plus inquiétante concerne la possibilité de licenciements.

"Les négociations sont nécessaires", déclare IG Metall dans son magazine, "sinon VW pourra procéder à des licenciements forcés à partir de l'été 2025, mais en même temps, il devra faire face immédiatement à d'énormes augmentations de coûts pour tous ceux qui resteront."