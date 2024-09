Mise à jour : Dans un courriel adressé à Motor1, un porte-parole du groupe VW a fourni les déclarations suivantes faites récemment par le directeur financier/chef de la direction du groupe VW, le Dr Arno Antlitz, concernant le rendement des coûts de l'entreprise. Ces déclarations concernent la rentabilité des activités de VW en Allemagne.

"Depuis un certain temps, nous dépensons plus d'argent pour la marque que nous n'en gagnons. Cela ne peut pas aller bien à long terme. Si nous continuons ainsi, nous ne réussirons pas la transformation.

En Europe, il se vend actuellement 2 millions de véhicules de moins qu'avant COVID. Avant COVID, environ 16 millions de véhicules étaient achetés en Europe. Pendant et après la COVID, ce chiffre est tombé à environ 12 millions de véhicules parce que l'ensemble de l'industrie ne disposait pas de suffisamment de semi-conducteurs. Le marché européen s'est redressé depuis, mais ne retrouvera pas son niveau antérieur. Nous nous attendons à ce qu'il se vende environ 14 millions de véhicules par an à l'avenir, si tant est qu'il s'en vende. Il y a donc un déficit d'environ 2 millions d'unités.

Nous [le groupe Volkswagen] sommes le plus grand constructeur avec environ un quart de la part de marché en Europe. Il nous manque environ 500 000 voitures, soit l'équivalent de deux usines. Et cela n'a rien à voir avec nos produits ou avec de mauvaises performances de vente. Le marché n'est tout simplement plus là.

Il est de notre responsabilité commune d'améliorer la rentabilité des sites allemands en particulier. Nous devons augmenter la productivité et réduire les coûts. Nous avons encore un an, voire deux ans, pour redresser la barre. Mais nous devons mettre ce temps à profit.

Simultanément, nous devons réduire la complexité de nos processus et exploiter encore davantage les synergies du groupe."