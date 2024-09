Les formes du prototype de la photo vous semblent-elles familières ? En effet, la Tapiro de Volkswagen-Porsche a été une source d'inspiration pour de nombreux modèles au fil des ans.

Présentée en 1970, la Tapiro a été la « muse » de voitures comme la Maserati Boomerang et la Lotus Esprit, bien qu'en voyant le prototype, beaucoup aient pu penser à la DeLorean DMC-12, le protagoniste mythique de la saga « Retour vers le futur ». Mais comment cette Volkswagen est-elle devenue si importante ? Voici son histoire.

Les lignes directrices

À la fin des années 1960, Porsche demande à Italdesign, fondée par Giorgetto Giugiaro et Aldo Mantovani deux ans plus tôt, de développer un prototype basé sur la mécanique de la Porsche 914. La demande des Allemands était de créer une voiture à quatre portes, tout en conservant les caractéristiques distinctives des modèles de l'entreprise de ces années-là, à savoir le moteur boxer central arrière et la propulsion arrière.

Italdesign Volkswagen-Porsche Tapiro Concept (1970)

Bien que la base soit celle de la 914, les concepteurs se sont inspirés des lignes de la De Tomaso Mangusta. Outre le style différent, le châssis est également entièrement redessiné : la longueur augmente de 8 cm pour atteindre 4,06 mètres, tandis que la largeur augmente de 10 cm pour atteindre 1,76 mètre.

La hauteur est réduite à 1,11 mètre, ce qui accentue encore la silhouette sportive de la voiture. Mais ce qui rend cette Porsche unique, ce sont les quatre portes papillon, dont deux donnent accès au compartiment à bagages arrière. L'utilisation du plexiglas, qui recouvre également le haut des portes avant et arrière, ajoute une touche d'avant-garde au design.

Le moteur central ne peut être touché

Le moteur de la Porsche Tapiro reste fidèle à la tradition de la marque de Stuttgart. Contrairement à la 914, qui est équipée d'un moteur de 1,7 litre, la Tapiro est dotée d'un moteur boxer à six cylindres de 2,4 litres capable de produire 220 ch à 7 800 tr/min. Cela permet à la voiture d'atteindre une vitesse maximale de 245 km/h, grâce également à la boîte de vitesses manuelle à 5 rapports.

Volkswagen-Porsche Tapiro Concept, la face avant

Après sa présentation à Turin, la Porsche est exposée aux États-Unis en 1971, lors du 5e salon annuel de l'automobile importée et des voitures de sport de Los Angeles. En 1972, un industriel espagnol achète le seul exemplaire existant, mais quelques mois plus tard, la voiture passe aux mains du compositeur argentin Waldo de los Rios.

Cependant, lors d'un voyage à Madrid, la voiture prend feu, l'arrière étant gravement endommagé, tandis que l'avant reste presque intact. Après la mort tragique du compositeur en 1977, la voiture a été abandonnée dans un hangar pendant une vingtaine d'années, jusqu'à ce qu'un collectionneur la redécouvre.

À la suite de cette découverte, Italdesign a récupéré la Tapiro et l'a exposé dans son musée de Moncalieri, en la conservant dans l'état où elle a été trouvée. Bien qu'une restauration ait été envisagée, Giugiaro a décidé de la laisser telle quelle, comme témoignage d'une époque et du courage d'expérimenter de nouvelles solutions en matière de design automobile.