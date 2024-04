La dernière création d'Italdesign associe une élégante voiture GT à un pickup pour créer un véhicule sur mesure pour regarder les étoiles. Il y a un débat quant à savoir quelle est la nature exacte de la Quintessenza, car ce n'est qu'un concept, mais le design élégant de ce véhicule cache des caractéristiques de style atypiques qui devraient exciter l'astronome en chacun de nous.

La Quintessence est grande : elle est plus longue que le plus petit des Ford F-150, avec un empattement plus long de 3,24m. Tout cet espace permet d'accueillir quatre sièges avec une console centrale au milieu qui abrite notamment les commandes d'infodivertissement. On trouve également un mini-bar réfrigéré qui est suffisamment grand pour contenir une bouteille de vin et deux verres.

Vous pourrez le déguster si vous retournez les sièges arrière et en retirant le toit rigide arrière, ce qui permet d'ouvrir l'habitacle sur le monde extérieur. La console centrale peut coulisser vers l'arrière, amenant le mini-bar directement à vous pendant que vous inclinez les sièges arrière et profitez de la vue.

À l'avant de l'habitacle, un tableau de bord central, qui flotte à la base du pare-brise, se fond dans les portes et s'enroule vers l'arrière de la voiture. Italdesign a réalisé le tableau de bord à partir d'un tissu à base de marbre qui cache les commandes en dessous jusqu'à ce que cela soit nécessaire, en utilisant un système basé sur la projection pour les afficher. Cela semble sophistiqué et un peu compliqué.

L'interface principale du véhicule est située derrière le volant, qui n'est rien de plus qu'un support pour votre smartphone, qui se connecte à la voiture via une application unique. Les utilisateurs peuvent contrôler divers paramètres du véhicule via le téléphone, qui peut également afficher des informations essentielles lorsqu'il est connecté, telles que le niveau de la batterie, la vitesse, les clignotants, etc.

L'intérieur minimaliste est serein comparé à l'extérieur qui semble robuste. La Quintessenza est dotée de gros évasements d'ailes sur des roues de 60 cm, de phares pointus à l'avant et à l'arrière et d'un toit fastback. Vous pouvez régler la garde au sol du véhicule de 20 à 28 cm. Il existe même des portes ciseaux et un hayon à commande électronique.

Le véhicule électrique est propulsé par une batterie de 150 kilowattheures qui alimente trois moteurs électriques : une unité d’entraînement sur l’essieu avant et deux moteurs sur l’essieu arrière dans les roues. La puissance totale est de 777 chevaux et ce concept-car peut atteindre les 100 km/h en moins de trois secondes, mais Italdesign ne mentionne rien sur les capacités de remorquage ou de charge utile. Quoi qu'il en soit, bien qu'il soit cool à regarder, ce véhicule ne sera probablement jamais produit.