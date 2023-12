Le modèle présenté sur les photos peut sembler être un concept-car extravagant. Il s'agit pourtant d'un modèle de production extrêmement rare, qui a été vendu aux enchères par Bonhams à Abu Dhabi pour environ 130 000 euros. Conçue par Italdesign de Giorgetto Giugiaro, l'Aztec Barchetta est l'un des " spider " les plus étranges et les plus exclusifs qui soient.

Produite à une vingtaine d'exemplaires, elle était l'une des voitures de sport les plus originales au monde en 1988 et ses lignes non conventionnelles continuent de fasciner les collectionneurs aujourd'hui.

On la croirait sortie d'un film de science-fiction

L'Aztec Barchetta a interprété à sa manière la "barchetta" des années 1950 et 1960. L'habitacle est divisé en deux dômes avec des vitres bien séparées et un panneau de séparation pour que le conducteur et le passager se sentent au centre de la scène. L'aspect de la carrosserie combine des éléments communs aux voitures de sport de l'époque, tels que les phares pop-up, avec des solutions plus futuristes, telles que les roues arrière profilées.

Italdesign Aztec Barchetta de 1988 vendue aux enchères

L'arrière est également très original, avec des phares occupant toute la queue et des sorties d'échappement carrées, ainsi qu'un gigantesque aileron en fibre de carbone inspiré de la course automobile.

Du concept au modèle de série

Après sa présentation en tant que concept au salon de l'automobile de Turin en 1988, l'Italdesign a été transformée en modèle de production. Cependant, le prix de départ extrêmement élevé de 500 000 marks allemands (l'équivalent de 260 000 euros d'aujourd'hui) a rebuté plusieurs clients intéressés par l'achat, de sorte que seuls 15 à 20 des 50 exemplaires initiaux ont été produits.

Italdesign Aztec Barchetta, l’habitacle

Les quelques Aztec Barchetta qui ont été conservées ont fait partie de collections vraiment exclusives et ont été très peu utilisées, comme en témoigne cet exemplaire qui a parcouru moins de 7 700 km. Propulsée par un cinq cylindres de 250 ch d'origine Audi, l'Italdesign utilise un système de transmission intégrale dérivé de la Lancia Delta. Comme indiqué, le prix de vente était de 130 000 euros, avec la perspective qu'une voiture aussi extravagante prenne encore de la valeur dans les années à venir.